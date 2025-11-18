B′z、通算32作目のアルバム1位 「アルバム通算1位獲得作品数」歴代1位記録を自己更新【オリコンランキング】
B'zの最新アルバム『FYOP』（エフワイオーピー）が、11月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上17.9万枚を記録し、初登場1位を獲得。
【画像】B'zニューアルバム『FYOP』＜CD+メタルスマートフォンスピーカー＞
2022年8月発売の前作『Highway X』（2022年8月22日付）に続き、5作連続・通算32作目のアルバム1位となり、自身が歴代1位の記録を持つ「アルバム通算1位獲得作品数」【※】を自己更新した。
本作には、「アサヒスーパードライ」テレビCMソング「FMP」、ドラマ『イグナイト-法の無法者-』（TBS系）主題歌「恐るるなかれ灰は灰に」、NHK連続テレビ小説『おむすび』主題歌「イルミネーション」、アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』主題歌「The IIIRD Eye」など、タイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録。
B'ｚは11月15日のバンテリンドーム ナゴヤ公演からドームツアー『B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』をスタートした。
【※】「アルバム通算1位獲得作品数」記録 TOP3※2025年11月24日付現在／1位：32作 B'z『FYOP』、2位：25作 松任谷由実『ユーミン万歳！〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』、3位：21作 DOMOTO『P album』
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
【画像】B'zニューアルバム『FYOP』＜CD+メタルスマートフォンスピーカー＞
2022年8月発売の前作『Highway X』（2022年8月22日付）に続き、5作連続・通算32作目のアルバム1位となり、自身が歴代1位の記録を持つ「アルバム通算1位獲得作品数」【※】を自己更新した。
B'ｚは11月15日のバンテリンドーム ナゴヤ公演からドームツアー『B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』をスタートした。
【※】「アルバム通算1位獲得作品数」記録 TOP3※2025年11月24日付現在／1位：32作 B'z『FYOP』、2位：25作 松任谷由実『ユーミン万歳！〜松任谷由実50周年記念ベストアルバム〜』、3位：21作 DOMOTO『P album』
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞