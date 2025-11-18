TWICE・SANA、うっとり癒し時間 ハーゲンダッツ「ガナッシュショコラ」通年販売開始
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが、きょう18日から全国通年販売される「ハーゲンダッツ ミニカップ『ガナッシュショコラ』」の新テレビCM「秘めショコラ」篇に出演する。
【写真】秘めショコラを手に…クールなほほ笑みを浮かべるTWICE・SANA
新テレビCM「秘めショコラ」篇では、アイスクリームの奥に隠された「濃密ガナッシュ」を宝石のひと粒のように表現。上質なバーガンディーカラーの空間の中で、SANAが宝石箱の中から「ガナッシュ」をひと粒つまみ、うっとりと見つめる。そして「ガナッシュショコラ」をひと口。コク深く、奥行きのある口どけを味わうと、ソファがビロードに変わり、至福の癒し時間に包まれていく。チョコレートの味わいで、心が満たされていく姿がポイントとなる。
ミニカップ「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘みとほどよい苦みがバランスよくクリーミーに広がるガナッシュアイスクリームに、カカオのビター感と重厚な味わいが広がる「濃密ガナッシュ」を閉じ込めた。まるで“生チョコレート”のような、ゆっくりと時間をかけて溶けていくなめらかな口どけで、ぜいたくな癒しのひとときを楽しめる。
