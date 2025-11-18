¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡×Ä¶¤ªÆÀ¤Ê»öÁ°¾ðÊó¤Þ¤È¤á¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î¥Ö¥é¥ó¥É+¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥Û¥Óー¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç16%´Ô¸µ¡ª
¡¡11·î21Æü0»þ¤è¤ê¡¢Amazon¤ÎÂç·¿¥»ー¥ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï12·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢11·î21Æü0»þ¤«¤é¤òÀè¹Ô´ü´Ö¤È¤·¡¢°ìÉô¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂç·¿¥»ー¥ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤Û¤·¤¤¤¬´Ý¤´¤È¡¢¤ªÆÀ¤Ë³ð¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤¬³ä°ú²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇºÇÂç16¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤ËÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤ÇÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖAmazon¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»Üºö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×³«ºÅÁ°¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¢¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡×¤Î¥Úー¥¸
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§Àè¹Ô¥»ー¥ë¤¬11·î21Æü0»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª ¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô»öÁ°¸ø³«¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ºÇ¶á¤ÎAmazon¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè¹Ô¥»ー¥ë¤¬º£Ç¯¤Î¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ÏÀè¹Ô¡¢ËÜÈÖ¤Î¤É¤Á¤é¤Î¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀè¹Ô´ü´ÖÃæ¤Ëºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÌÂ¤ï¤ºÀè¹Ô´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Amazon¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤¬»öÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖFire HD¡×¡¢¡ÖKindle¡×¡¢¡ÖEcho¡×¥·¥êー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿Amazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Û¤«¡¢PC¼þÊÕµ¡´ï¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥»ー¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï³ä°ú²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖAmazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤Û¤·¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥»ー¥ë³«»Ï»þ¤ËÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¢¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡×¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÉÊ°ìÉô»öÁ°¸ø³«¤Î¥Úー¥¸
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥Û¥Óー¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¾ò·ï¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã
¡¡¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È´Ô¸µÎ¨¤¬ºÇÂç16¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¥»ー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÊÀ»ï¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥Û¥Óー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç6.5¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¾ò·ï¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬4%¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡×¤È¡Ökao¡Ê²Ö²¦¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È5%¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¾ò·ï¤Î¹àÌÜ¤«¤éÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¢ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Úー¥¸¤ØÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¾ò·ï¡Û ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー ´ü´ÖÃæ¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë ¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¡Ê+1.5¡ó¡Ë Amazon Mastercard¤ÇÇã¤¦¡Ê+3¡ó¡Ë »ØÄê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¡Ê+4%¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÃíÌÜ¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¡Ê+5%¡Ë ¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥Û¥Óー¤òÇã¤¦¡Ê+6.5¡ó¡Ë
¢¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥Úー¥¸
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²ÃÊýË¡¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³µÍ×
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÎã
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§ºÇÂç50,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª ¡ÖAmazon¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦
¡¡Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï1～4¤Þ¤Ç¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢4¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤á¤ë¤³¤È¤Ç10¿Í¤Ë1¿Í¡¢500±ß¤Þ¤¿¤Ï50,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï12·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢50,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë2,000±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤°¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀÊýË¡¡Û ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー 1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ç2,000±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë Amazon¥×¥é¥¤¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¤Î¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆÉ¤¹¤ë ¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤´¤È¤ÎÃêÁªÆâÍÆ¡Û ¥¹¥¿¥ó¥×1¤Ä¡§100¿Í¤Ë1¿Í¡¢100¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë ¥¹¥¿¥ó¥×2¤Ä¡§100¿Í¤Ë2¿Í¡¢200¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë ¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¡§100¿Í¤Ë3¿Í¡¢300¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë ¥¹¥¿¥ó¥×4¤Ä¡§10¿Í¤Ë1¿Í¡¢500±ß¤Þ¤¿¤Ï50,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë
¥Ý¥¤¥ó¥È4¡§¿Íµ¤¤ÎÂÎ¸³¤È¾¦ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂÎ¸³¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ËÅÐ¾ì
¡¡¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー ÂÎ¸³¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÂÎ¸³¤È¾¦ÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¡£º£Ç¯¤Î¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Û¤·¤¤¤¬´Ý¤´¤È¡¢¤ªÆÀ¤Ë³ð¤¦¡£¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ì¥¸¥ãー¤ä¥¨¥¹¥Æ¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ö¤é¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¤¯¤é¼÷»ÊÆÃÀ½¤Î¹ë²Ú¿·½ÕÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¹ØÆþ³«»Ï¤Ï11·î21Æü0»þ¤ÎÀè¹Ô¥»ー¥ë³«»Ï»þ¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー ÂÎ¸³¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤Û¤·¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È5¡§¥»ー¥ë¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤¬ÊØÍø
¡¡¥»ー¥ë´ü´Ö¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤Ä¤¤¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡ÖAmazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤À¡£ÄÌÃÎ¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥»ー¥ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¡¢³ä°ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤°¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ÎÀßÄêÊýË¡¡Û
¡ÖAmazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÀßÄê¡Ê»õ¼Ö¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤ò¥¿¥Ã¥× ¢¨²èÁü¤ÏiPhone¤Î¤â¤Î
¡Ö¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡Ö¥»ー¥ë¤È¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡Ö³ä°ú¤ä¥»ー¥ë¡×¤ÎÄÌÃÎ¤ò¥ª¥ó¤Ë¡ÚÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÍøÍÑÊýË¡¡Û
¤³¤Á¤é¤ÏPC¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¸«¤¿²èÌÌ¡£¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Î±¦²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë
¥ê¥¹¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤ÈÄÉ²Ã¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¥ê¥¹¥È¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤È¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë
¡¡¥»ー¥ëÉÊ¤Î»öÁ°¸ø³«¥Úー¥¸¤Ç¤ÏiPhone¤äiPad¤È¤¤¤Ã¤¿AppleÀ½ÉÊ¤Î¥»ー¥ëÍ½¹ð¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥²ー¥à´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤â¤¤¤¯¤Ä¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Àè¹Ô¥»ー¥ë¤äËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£