ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 46911.34（-236.14 -0.50%）
ナスダック 22777.75（-122.84 -0.54%）
CME日経平均先物 50280（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式17日終値
英FT100 9675.43（-22.94 -0.24%）
独DAX 23590.52（-286.03 -1.20%）
仏CAC40 8119.02（-51.07 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.610（+0.004）
10年債 4.131（-0.018）
30年債 4.731（-0.017）
期待インフレ率 2.295（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（-0.008）
英 国 4.535（-0.039）
カナダ 3.224（-0.004）
豪 州 4.476（+0.037）
日 本 1.730（+0.025）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.01（-0.08 -0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.20（-20.00 -0.49%）
ビットコイン（ドル）
92905.56（-525.42 -0.56%）
（円建・参考値）
1441万5227円（-81524 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
