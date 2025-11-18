NY株式17日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　46911.34（-236.14　-0.50%）
ナスダック　　　22777.75（-122.84　-0.54%）
CME日経平均先物　50280（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9675.43（-22.94　-0.24%）
独DAX　 23590.52（-286.03　-1.20%）
仏CAC40　 8119.02（-51.07　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.610（+0.004）
10年債　 　4.131（-0.018）
30年債　 　4.731（-0.017）
期待インフレ率　 　2.295（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（-0.008）
英　国　　4.535（-0.039）
カナダ　　3.224（-0.004）
豪　州　　4.476（+0.037）
日　本　　1.730（+0.025）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.01（-0.08　-0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4074.20（-20.00　-0.49%）

ビットコイン（ドル）
92905.56（-525.42　-0.56%）
（円建・参考値）
1441万5227円（-81524　-0.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ