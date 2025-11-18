きょうのポンドドルは緩やかに上昇しているものの、全体的には１．３１ドル台での推移に収まっている。一方、ポンド円は２０４円台を回復し、一時２０４円台半ばに上昇。１０月に上値を抑えられた水準を上抜く展開を見せており、年初来高値の２０５．３０円を試す展開になるか注目される。



ポンドの今週の注目材料は水曜日に発表される１０月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）であろう。物価上昇圧力が鈍化したことが示されれば、ポンドは再び下落する可能性があるとの指摘が出ている。



先週の英雇用統計やＧＤＰを受けて、１２月の英中銀の利下げ期待が高まる中、今週の英ＣＰＩがインフレの鈍化を示せば、決定打となりそうだ。



GBP/USD 1.3164 GBP/JPY 204.30 EUR/GBP 0.8805



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

