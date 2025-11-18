ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均、ナスダックとも先週末付近に戻る
NY株式17日（NY時間12:38）（日本時間02:38）
ダウ平均 47119.00（-28.48 -0.06%）
ナスダック 22915.37（+14.78 +0.06%）
CME日経平均先物 50460（大証終比：+190 +0.38%）
欧州株式17日終値
英FT100 9675.43（-22.94 -0.24%）
独DAX 23590.52（-286.03 -1.20%）
仏CAC40 8119.02（-51.07 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.614（+0.009）
10年債 4.131（-0.018）
30年債 4.730（-0.018）
期待インフレ率 2.296（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（-0.008）
英 国 4.535（-0.039）
カナダ 3.222（-0.006）
豪 州 4.476（+0.037）
日 本 1.730（+0.025）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.01（-0.08 -0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4078.80（-15.40 -0.38%）
ビットコイン（ドル）
93246.94（-184.04 -0.20%）
（円建・参考値）
1447万1925円（-28563 -0.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
