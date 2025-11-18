週7で使わせてーーッ！【ダイソー】モノトーン系がおしゃれ♡「高見えバッグ」

ちょっとしたお出かけやお買い物の時のバッグは、おしゃれも機能性も重視したい。そんなわがままを叶えてくれそうなアイテムが【ダイソー】から発売されているようです。そこで今回は秋冬のコーデにも合わせやすい、モノトーンデザインの「高見えバッグ」を厳選してピックアップします！ 普段使いはもちろん、旅行でも重宝しそうなアイテムも揃っているので、1つ持っておくと何かと便利かも。気になったアイテムは今すぐ取り入れてみて。

デイリー使いしたいフラップショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

ナイロン風素材の軽量ショルダーは、アパレルブランドからも続々と登場している注目アイテムの1つ。スポーティな印象のデザインなので、ダウンやスニーカーとの着こなしにぴったり。ダークカラーのコーデの外しとしても使えて、様々なスタイルと合わせやすそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさはA4より少し小ぶり」とのことで、メイクポーチやガジェット類などの必需品もしっかりと収納できそう。

オールシーズン使いたい巾着バッグ

【ダイソー】「巾着ショルダーバッグ」\330（税込）

ころんとした巾着ショルダーは持っているだけでおしゃれな印象を醸せそうなので、いつものコーデに取り入れてみて。ハンドルとショルダーストラップの2WAY仕様なので、シーンや着こなしに合わせて持ち方を変えてみるのがおすすめ。こちらもナイロン風素材の巾着で、秋冬はもちろんオールシーズンで使えそう。軽くて持ち歩きやすいので、旅行の際の観光用バッグとしても大活躍の予感。

ぷっくりとしたキルティングがキュート

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

やわらかいキルティング素材が可愛いミニトートバッグ。あたたかみのあるホワイトカラーと持ち手部分のグレーのテープがさりげなくおしゃれです。もこもことした印象のフォルムは秋冬コーデのアクセントにも。レポーターとも*さんいわく「底部分のマチは約11cm」もあり、上部はファスナー付きなのでランチトートとしても使いやすそうで、その機能性も魅力の1つです。

ユニセックスに使いやすそうなミニマルなデザイン

【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）

スポーティなメッシュポケット付きの縦型ミニショルダーは、必要最低限の荷物をさくっと収納でき毎日のお買い物に重宝しそう。黒のメッシュに、ホワイトとグレーのシンプルなカラーリングでユニセックスで使いやすそうなデザインです。レポーターとも*さんによると、マチもしっかりとあるので「500mlのペットボトルが余裕で入ります」とのことで収納力も期待大。メッシュ部分は「サッとスマホを収納するのに便利」なサイズ感で、日常使いしやすそうなのも嬉しいポイントです。

