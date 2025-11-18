ÊõÄÍ¡¦¥Ü¡¼¥¬¥ó»à½ý»ö·ï Èï¹ð¤ÎÃË¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò³ÎÄê ¿À¸ÍÃÏ¸¡¡¢¹µÁÊ¤»¤º¡ÖÍýÍ³¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ç2020Ç¯6·î¡¢Æ±µï¤¹¤ë¿ÆÂ²¤é¤Ë¥Ü¡¼¥¬¥ó¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡¦ÍÎµÝ½Æ¡Ë¤ò·â¤Á3¿Í¤ò»¦³²¡¢1¿Í¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¡¦»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤¬Ìµ´üÄ¨Ìò¡Êµá·º¡¦»à·º¡Ë¤È¤·¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹µÁÊ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤â¹µÁÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¡¦Ê¡ÅÄ¾°»Ê¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡¢¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò»ÆºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¾Úµò¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹µÁÊÍýÍ³¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2020Ç¯6·î4Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤«¤é10»þ10Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼«Âð¤Ç¡¢ÁÄÊì¡ÊÅö»þ75¡Ë¡¢Êì¿Æ¡ÊÆ±47¡Ë¡¢Äï¡ÊÆ±22¡Ë¤ÎÆ¬Éô¤Ë¥Ü¡¼¥¬¥ó¤ÎÌð¤òÊü¤Ã¤Æ»¦³²¤·¡¢ÇìÊì¡Ê¸½ºß55¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢ÁèÅÀ¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î31Æü¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ä¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¿´¤ò»ý¤Ä¡Ø¶¯Ç÷À¾ã³²¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¡Ö»à·º¤¬¿¿¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£