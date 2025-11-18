きょうのユーロドルは緩やかな戻り売りに押され、１．１５ドル台に下落しているものの、下押す動きまでは出ていない。本日の２１日線が１．１５８５ドル付近に来ているが、その水準は維持されている格好。一方、ユーロ円は一時１８０円台を付けてユーロ発足以来の高値を更新。ドル円が１５５円台を固める動きが出ており、ユーロ円も上昇している。



ＥＣＢの利下げサイクルは終了と見られているものの、一部からはＥＣＢには更なる利下げ余地があるとの指摘も出ている。米大手証券のストラテジストは、ＥＣＢが来年の上半期にさらに利下げすると予想。政策金利を現在の２．００％から来年央までに１．５０％まで引き下げ、その後据え置くと予想しているという。



成長鈍化、インフレの目標割れ、限定的な財政刺激策により、ＥＣＢはさらなる緩和に向かい、年金基金のデュレーション削減がイールドカーブをスティープ化させる中でも、政策は緩やかに緩和的な状態を維持すると述べている。



EUR/USD 1.1599 EUR/JPY 180.01 EUR/GBP 0.8805



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

