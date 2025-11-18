　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円高の5万450円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては126.09円高。出来高は8778枚となっている。

　TOPIX先物期近は3353.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.97ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50450　　　　　+180　　　　8778
日経225mini 　　　　　　 50445　　　　　+175　　　189164
TOPIX先物 　　　　　　　3353.5　　　　　 +11　　　　9431
JPX日経400先物　　　　　 30220　　　　　 +60　　　　 681
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　+2　　　　1040
東証REIT指数先物　　売買不成立

