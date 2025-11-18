日経225先物：18日2時＝180円高、5万450円
18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円高の5万450円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては126.09円高。出来高は8778枚となっている。
TOPIX先物期近は3353.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.97ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50450 +180 8778
日経225mini 50445 +175 189164
TOPIX先物 3353.5 +11 9431
JPX日経400先物 30220 +60 681
グロース指数先物 699 +2 1040
東証REIT指数先物 売買不成立
