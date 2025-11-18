ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７７ドル安 ナスダックもマイナス圏に
NY株式17日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 46970.30（-177.18 -0.37%）
ナスダック 22811.55（-89.04 -0.39%）
CME日経平均先物 50285（大証終比：+15 +0.03%）
欧州株式17日GMT16:08
英FT100 9695.16（-3.21 -0.03%）
独DAX 23550.20（-326.35 -1.37%）
仏CAC40 8131.56（-38.53 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.612（+0.006）
10年債 4.129（-0.019）
30年債 4.727（-0.021）
期待インフレ率 2.297（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（-0.009）
英 国 4.537（-0.037）
カナダ 3.219（-0.009）
豪 州 4.476（+0.037）
日 本 1.730（+0.025）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.86（-0.23 -0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.60（-28.60 -0.70%）
ビットコイン（ドル）
93315.50（-115.48 -0.12%）
（円建・参考値）
1447万6967円（-17916 -0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
