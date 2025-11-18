NY株式17日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　46970.30（-177.18　-0.37%）
ナスダック　　　22811.55（-89.04　-0.39%）
CME日経平均先物　50285（大証終比：+15　+0.03%）

欧州株式17日GMT16:08
英FT100　 9695.16（-3.21　-0.03%）
独DAX　 23550.20（-326.35　-1.37%）
仏CAC40　 8131.56（-38.53　-0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.612（+0.006）
10年債　 　4.129（-0.019）
30年債　 　4.727（-0.021）
期待インフレ率　 　2.297（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.711（-0.009）
英　国　　4.537（-0.037）
カナダ　　3.219（-0.009）
豪　州　　4.476（+0.037）
日　本　　1.730（+0.025）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.86（-0.23　-0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.60（-28.60　-0.70%）

ビットコイン（ドル）
93315.50（-115.48　-0.12%）
（円建・参考値）
1447万6967円（-17916　-0.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ