¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ì¡ÛÃæÎ¤¾»»Ö ¥é¥¹¥È£µÃå¤â½àÍ¥¿Ê½Ð¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤µ¤¨¤¯¤ì¤ÐÅ¸³«ÆÍ¤±¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ç·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¹Àï¡¡Âè£µ²ó¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í·èÄêÀï¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÎ¤¾»»Ö¡Ê£µ£¶¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£²£°¡¢£·°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î£µ£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±¹æÄú¡¦´äºêÀµºÈ¤Î°ú¤ÇÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¸åÂà¡££µÃå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢£±£µ°Ì¤Ç¤ÎÍ½Áª¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö£±£Í¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£½®Â¤â¡Öµ¤¾Ý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Â¤ÏÃæ·ø¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤µ¤¨¤¯¤ì¤Ð¡¢Å¸³«¤ÏÆÍ¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È»×°Æ´é¤Ç¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï£µÏÈ¤Ç¤Î½ÐÁö¤À¤¬º£Àá¤ÏÁ´¤Æ¥¹¥í¡¼È¯¿Ê¡£¡Ö½àÍ¥¤â¥¹¥í¡¼¤«¤é¹Ô¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¡¢ºòÇ¯£±·î¤ÎÂ¿ËàÀî°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£