【POP UP PARADE SP アキラ/POP UP PARADE SP リン】 11月18日 出荷開始 価格：各7,500円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「POP UP PARADE SP アキラ」および「POP UP PARADE SP リン」の出荷を11月18日に開始する。価格は各7,500円。

本商品は、プレイステーション 5/PC/Android/iOS用アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」の男性主人公「アキラ」と女性主人公「リン」を「POP UP PARADE SP」で立体化したもの。全高はアキラが約201mm、リンが約177mmとなっており、どちらも専用台座が付属する。

「POP UP PARADE SP」はこれまでの「POP UP PARADE」の枠を超えた驚きを形にするシリーズ。緻密な造形と繊細な彩色が特長のフィギュアとなっている。

POP UP PARADE SP アキラ

価格：7,500円

全高：約201mm

POP UP PARADE SP リン

【イメージ】

価格：7,500円

全高：約177mm

【イメージ】

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。