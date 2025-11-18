「ゼンレスゾーンゼロ」より「アキラ」＆「リン」の「POP UP PARADE SP」フィギュアが本日出荷開始
【POP UP PARADE SP アキラ/POP UP PARADE SP リン】 11月18日 出荷開始 価格：各7,500円
価格：7,500円 【イメージ】
価格：7,500円 【イメージ】
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「POP UP PARADE SP アキラ」および「POP UP PARADE SP リン」の出荷を11月18日に開始する。価格は各7,500円。
本商品は、プレイステーション 5/PC/Android/iOS用アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」の男性主人公「アキラ」と女性主人公「リン」を「POP UP PARADE SP」で立体化したもの。全高はアキラが約201mm、リンが約177mmとなっており、どちらも専用台座が付属する。
「POP UP PARADE SP」はこれまでの「POP UP PARADE」の枠を超えた驚きを形にするシリーズ。緻密な造形と繊細な彩色が特長のフィギュアとなっている。
POP UP PARADE SP アキラ
価格：7,500円
全高：約201mm
POP UP PARADE SP リン
価格：7,500円
全高：約177mm
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。