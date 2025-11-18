ヒュー・モルガンのクリスマス限定スイーツ♡香り豊かなバニラ体験

日本初※1のスペシャルティ・バニラブランド「Hugh Morgan（ヒュー・モルガン）」から、2025年クリスマス限定スイーツコレクションが登場♡11月17日（月）より予約開始のケーキ2種は、マダガスカル産バニラを贅沢に使用。苺とバニラの二重奏ケーキや、バナナ・チョコ・ブリュレを重ねた多層ケーキで、香りを味わう新しい体験をお届けします。特製シュトーレンも11月20日より販売開始です。

苺とバニラの芳醇な香り「ノエル・フレーズヴァニーユ」

ノエル・フレーズヴァニーユ

「ノエル・フレーズヴァニーユ」は、マダガスカル産タヒテンシス種バニラの香りを生かしたクリームに、バニラを効かせた苺クリームと苺ジュレを重ねた限定ケーキ。

フレッシュな苺の酸味とバニラの甘みが絶妙に調和し、口どけ軽やかで上品な一夜を演出します。

サイズ：ホール5寸（直径約15×高さ6㎝）税込6,000円／カット税込972円。

予約：11月17日～12月20日／お渡し12月23日～25日

販売：日本橋三越本店・六本木店・公式オンラインショップ（ホールのみ）

※1：自社調べ（スペシャルティ・バニラ専門店として / 2025年11月時点）

バニラ×カカオの多層ケーキ「ノエル・カカオ・ヴァニーユ」

ノエル・カカオ・ヴァニーユ

「ノエル・カカオ・ヴァニーユ」は、バニラクリームとキャラメルソテーしたバナナ、なめらかなバニラブリュレ、チョコスポンジを重ねた多層ケーキ。

ヘーゼルナッツクランブルで香ばしさと食感もプラス。

サイズ：ホール5寸（直径約15×高さ5.5㎝）税込6,480円／カット税込994円。

予約：11月17日～12月20日／お渡し12月23日～25日

販売：日本橋三越本店・六本木店・公式オンラインショップ（ホールのみ）

バニラだけで魅せる特製シュトーレン

シュトーレン・ヒューモルガン

「シュトーレン・ヒューモルガン」はスパイス不使用、バニラの香りを主役にした特製シュトーレン。

マダガスカル産プランフォリア種とタヒテンシス種のバニラをブランデー＆ラムに漬けたドライフルーツに練り込み、香ばしいナッツとバニラ入りマジパンを重ねて焼き上げました。

仕上げはバニラシュガーとバニラ粉糖のヴェールで包み込み、香り豊かなクリスマスを演出します。税込6,480円、11月20日～売切次第終了。

ヒュー・モルガンで贅沢な香りのクリスマスを♡

ヒュー・モルガンの2025年クリスマスコレクションは、苺とバニラの「ノエル・フレーズヴァニーユ」、バナナやチョコを重ねた「ノエル・カカオ・ヴァニーユ」、そして香りを主役にした特製シュトーレンの3種。

日本初※1のスペシャルティ・バニラブランドならではの芳醇な香りと上質な味わいで、聖夜を特別なひとときに♡予約は公式オンラインショップや日本橋三越本店・六本木店で可能です。