【2025年11月18日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年11月18日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆☆何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画していたことでも、ふと思いついたことでも、自信をもって「自分らしい」と思えるやり方で動いて。声のトーンを上げると運気を生かせます。
恋愛運：☆☆☆☆☆想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。
金運：☆☆☆☆☆買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。
仕事運：☆☆最高潮のモチベーションで仕事に向き合うことができ、能力もグンと高まる1日です。この運気を生かすためにも、遠慮は×。言いたいことがあればストレートに発言を。また、ひとりで集中する時間を作るのも忘れずに。
健康運：☆☆☆☆☆スポーツで汗を流すと健康運がアップできる日。ボウリングなど友人と楽しみながら行えるようなスポーツだと更に良いでしょう。ただ、友人達の体力に合わせて無理をし過ぎないよう心がけてください。
ラッキーアイテム：タンブラー
ラッキーカラー：ゴールド
<2位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。
恋愛運：☆恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。
金運：☆☆☆☆☆お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！
仕事運：☆☆☆☆☆これまでの努力の成果を感じるだけでなく、今日頑張ったことの手応えを早速実感できる可能性がある日！続けてきた努力は、そのまま継続を。今日ひらめいたことも、試してみて。何事も、急がずスローペースで進めるのがポイント。
健康運：☆☆☆頑張り過ぎに要注意。今日は頑張ればそれだけ結果が出ますが、どっと疲れが出てしまい、明日に響いてしまうでしょう。大きな仕事を控えているのなら、こまめに休憩をとり、効率的に進められるよういつもより細かくスケジュールを組みましょう。
ラッキーアイテム：観葉植物
ラッキーカラー：ブラウン
<3位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似合わないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！
恋愛運：☆☆☆何を考えているか分からなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。
金運：☆☆☆気心の知れた友達とお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、嬉しくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。
仕事運：☆☆☆☆ひとりで取り組める仕事を、自分のペースで進めていくことができるとベスト。すると、本来持っている能力が存分に生かされる運気です！ただ、雑談はリラックスして楽しんで。その切り替えが、仕事全体を発展させるカギになります。
健康運：☆☆☆☆今日は目的に向かって一直線に進みましょう。気力に満ちており、物怖じせずに活動できそうです。また、精神的にも安定しており、集中力を維持できる1日です。計画的に取り組み、無駄にしないようにしましょう。
ラッキーアイテム：水性ペン
ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆普段は思い切り集中しなければできないことも、今日はリラックスしてこなせるでしょう。それだけでなく、ほかのことと同時進行できて自信がつきそう。「できることを、できる範囲でやればいい」という気持ちでいてください。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋の相手との信頼や愛情がグンと深まる運気です。特に相手のペースに合わせることで、ふたりの波長が重なる可能性大。会話の最中はできるだけ聞き役に回って、相手の話を引き出すといいでしょう。出会いは友達からの紹介が有望。
金運：☆本当に欲しいのか、買うべきなのか、考えあぐねてしまいそうな日。｢明日になったら、なくなってしまうかも｣と、思うかもしれません。｢もしもそうなったら、買わないほうがいい物だったのだ｣と、割り切って考えると迷いが消えます。
仕事運：☆☆あなたの能力を認めてくれる人、活躍の幅を広げてくれる人との出会いがあるかもしれません。上司などにどこかに誘われたら、すぐにいい返事をするのがポイント。また、どんな会話でも、まずは聞き役に回るといいでしょう。
健康運：☆☆☆☆☆今日は今までチャレンジしたことがないスポーツに挑戦するとよさそうです。思いがけず能力が開花し、上達も今まで以上に早いでしょう。また、交友関係も広がり、これからの活動も精力的に行えそうです。
ラッキーアイテム：腕時計
ラッキーカラー：ピンク
<5位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆☆気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。
恋愛運：☆☆☆☆何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。
金運：☆☆☆｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友達、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友達、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！
仕事運：☆☆☆思いがけない人から、仕事に役立つ話を聞けそうな運気です。会議中など、話が本題からそれてしまっても気にしないで。とりとめもない話の中に、あなたに有益な情報が隠れている可能性大！その情報を独り占めしないこともポイントです。
健康運：☆☆☆☆今日は軽く近所を散歩すると体調が良くなりそうです。歩いていると様々なアイデアが浮かび、日々の生活にはずみをつけられそうです。まずは短い距離から始め、長く続けられるきっかけを掴んでください。
ラッキーアイテム：エディターズバック
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆おしゃべりが盛り上がって、仲間との絆を再確認できそうです。深刻にならず、気軽に笑って話せる楽しい時間を一緒に過ごすとよさそう。ただし、相談を持ちかけられたら、その話が終わるまでは誠実に真剣に向き合うことがポイント。
恋愛運：☆出会いを求めたり、恋の相手と関わったりすると空回りしてしまいそうな日。それよりも、ひとりでゆっくりと読書や映画を楽しんだり、のんびりお風呂に浸かったりするほうがベター。恋を前進させる魅力が、グンと大きく育ちます。
金運：☆☆能力を高めるための勉強や美容など、｢自分を磨いている｣と感じられるものに、今日はお金を使いましょう！出したお金以上の収穫を感じられそうです。また、経済面をさらに充実させるためのアイデアが湧く可能性も大。
仕事運：☆☆☆☆意外な会社や職種から、転職の誘いがあるかも。また、｢これもいいかな｣と感じる転職先を見つける場合もあります。ただ、今日のところは、はっきりと考えを定めるのは避けてください。すべて保留にするほうが、よりよい判断ができます。
健康運：☆☆疲れが溜まりやすくなっています。今日は無理をせず、アクティブな活動は控えるようにしましょう。ゆっくり体を休め、なるべく静かに過ごしてください。自宅で音楽鑑賞やDVDで映画を観るとゆっくり体を休められそうです。
ラッキーアイテム：ネックレス
ラッキーカラー：グリーン
<7位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。
恋愛運：☆☆☆相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。
金運：☆☆魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。
仕事運：☆あなたが笑えば、職場のみんなも笑う。その空気の中で、仕事がスムーズに進む日です。忙しいときでも、少しうまくいかないことがあっても、笑顔を絶やさないように心がけていれば大丈夫。仕事だけでなく、仲間との関係も順調に進みます。
健康運：☆☆☆☆☆今日は気分が良く、何事にもやる気が出る1日になるでしょう。しかし、サービス精神が旺盛過ぎるおせっかいには注意。良かれと思ってやったことが裏目に出て、後悔してしまいそうです。今日は自分のために時間を使いましょう。
ラッキーアイテム：付箋
ラッキーカラー：レッド
<8位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証しなのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。
恋愛運：☆☆自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心の中で整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。
金運：☆｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。
仕事運：☆｢この情報はここにある｣｢これに関しては、この人に聞けばいい｣と決めずに、できるだけ広く情報を集めてみるといい運気。行動範囲も広げてみて。すると、あなたの能力をこれまで以上に発揮するための追い風が吹いてきそうです！
健康運：☆☆☆☆☆今日は日ごろのストレスを解消できそうな1日。友人や知人を誘い、スポーツやカラオケなど好きなことを思いっきりしましょう。じっとしていると逆にストレスが溜まりそうなので、汗をかくようなスポーツが良いでしょう。
ラッキーアイテム：エスニック小物
ラッキーカラー：スカイブルー
<9位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。
恋愛運：☆☆相談されていた人や、失恋直後の友達などとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友達でいて、自分の本心を確かめて。
金運：☆☆☆☆これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。
仕事運：☆☆☆こだわりがある仕事に取り組むと、普段以上に真剣に向き合うことができて、成果も実力もあがりやすい日！ほかの人の意見を聞きすぎると、集中力が低下するかも。ひとりでじっくりと仕事をする時間と空間を確保してみてください。
健康運：☆集中力が高まり、仕事や家事に没頭できるでしょう。しかし、体力が落ちているのでせっかくの集中力も長続きしません。区切りの良いところで休憩をはさみ、ゆっくりとリラックスしてから取り組みましょう。
ラッキーアイテム：革小物
ラッキーカラー：ボルドー
<10位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときは何か冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。
恋愛運：☆☆☆☆あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。誰からもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。
金運：☆☆☆大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、周りの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。
仕事運：☆☆☆するべきことをきちんとして、まじめに仕事をする姿勢が強くなる日です。質の高い仕事ができるはず！周りを見て｢中途半端だな…｣と、感じるかもしれませんが、干渉しないのが〇。食事や休憩はきちんととることも忘れずに。
健康運：☆☆今日は息苦しいほどの人間関係でいつもよりストレスを感じてしまいそう。正論を唱えても認めてもらえないなど、イライラの原因があちこちに分散しています。デスクワークに徹するなど、意見交換を控えた1日を過ごしましょう。
ラッキーアイテム：トートバック
ラッキーカラー：グレー
<11位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆呼吸も歩くペースも、すべてスローにすると、1日を心地よく過ごすことができます。急がなければならないことがあっても、思い切って明日以降に回してしまうといいでしょう。また、家族との会話が心の栄養になる可能性大。
恋愛運：☆☆☆☆同僚や友達、趣味仲間など、身近な人があなたに接近してくる可能性がある恋愛運。「恋愛対象じゃない！」と決めつけないで。自然体で笑って話せば、これまでは気づかなかった相手の魅力が見えてくるでしょう。
金運：☆子どもの頃から知っている年上の人、時々会う親戚などから、お金に関して｢勉強になったな｣という話を聞かせてもらえそうな日です。気付いたことは、書き留めておくのがポイント。また、すぐに生かそうと焦らなくてもOKです。
仕事運：☆☆☆ちゃんとできていることについても、｢全然ダメだ｣と感じやすい仕事運です。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして、気心の知れた同僚に弱音を吐いてみましょう。自信とやる気が、だんだんと戻ってくるはずです。
健康運：☆もっと色々なことをやりたいのに体がいまいち追いつかずにイライラしてしまいそうです。また、いつもの自分よりも成果が残せず、焦りを感じてしまうかもしれません。今日は仕事が途中でも早めに帰宅し、ゆっくりと休んでください。
ラッキーアイテム：ガラス細工
ラッキーカラー：シルバー
<12位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆誰かの何でもないひと言が、嫌味や皮肉に聞こえてしまうかも。そのような場面では「こう感じる日なんだ」と割り切ってしまいましょう。相手も自分も責めずに受け流していると、運気も人との関係も良好になります。
恋愛運：☆☆自分で思う何倍も色っぽい魅力がにじみ出て、恋の相手の心を動かせる日です。ただ、ほかの人にもその魅力が伝わると、誤解が生じて恋の進展が遅くなる可能性も。恋人や好きな人に対してだけ、優しさを見せるように心がけて。
金運：☆☆☆☆日用品や食費、交際費は、節約モードで過ごすといい日です。お金の使い方が、さらに上手になる発見ができそう。ただ、コンサートや演劇のチケット購入など、アート関連の出費は〇。後から｢買っておいてよかった｣と思えるでしょう。
仕事運：☆☆ギクシャクしている人たちがいても、あなたが間に入って笑顔が戻る、それくらい周りの役に立てる仕事運です！ポジティブな言葉と、明るい話し方を意識してみてください。自分の仕事は、結果を出すより着実に進めることを重視すると〇。
健康運：☆やる気が出ず、今日のあなたは全てのことが煩わしく感じるでしょう。また精神的にも安定しておらず、パンク状態になっています。抱えている仕事は一度整理し、やらなければならないことを抜き出して、冷静に考えましょう。
ラッキーアイテム：キーリング
ラッキーカラー：ライトブルー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
