きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ドル円は１５５円台を回復。１５５円付近にオプション勢などの防戦売りも観測されていたが、それを突破してきている。先週のリスク回避の雰囲気が一服する中、ドル円も買い戻しが出ている。



米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影響や、ＦＲＢの利下げ期待の後退、そしてＡＩ関連株の高バリュエーションへの懸念などは続いている状況。



今週は延期されていた９月分の米雇用統計が２０日（木）に発表される。すでに発表になっている９月分のＡＤＰ雇用統計は、雇用者数が予想外の減少となり、米労働市場の冷え込みを示していた。弱い内容も警戒されるが、米雇用統計とＡＤＰ雇用統計は必ずしも傾向が一致するわけではない。もっとも、米政府機関閉鎖前のデータでもあり、予想を上回っても、どの程度の反応を示すかは未知数。



この先、財務省による介入への警戒感も高まりそうだが、まだ実弾を打ってくる水準でもなく、しばらくは口先介入に留まるとも見られている。ただし、急速に動くようであれば、無きにしも非ずといったところかもしれない。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

