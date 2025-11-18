【新華社東京11月17日】沖縄大学地域研究所の泉川友樹特別研究員は15日、新華社の取材に対し、高市早苗首相の台湾を巡る発言は非常に深刻な発言だと指摘し、日本と日本国民の安全保障に寄与しないだけでなく、中国と日本の友好関係に大きな影響をもたらすと述べた。

高市氏は7日の国会答弁で「台湾有事」について、軍艦の出動や武力の行使を伴えば「存立危機事態」になり得ると述べた。日本の法律では「存立危機事態」が認定されれば、直接攻撃を受けなくとも集団的自衛権の行使が可能になる。

泉川氏は、国会でこのような発言がされたことは「非常に深刻」と述べ、経済的にも文化的にも交流が深い大切な隣国である日本と中国の関係が高市氏の発言でダメージを受ければ非常に深刻な事態になるとの見方を示した。

高市氏は自身の発言が日本政府の従来の立場を変えるものではないと弁明したが、泉川氏は台湾海峡が日本の集団的自衛権行使の対象になるという話を日本政府は一度も言ったことがないと指摘した。

安倍元首相の「台湾有事は日本有事」は首相退任後の発言であり、高市氏が「台湾有事」をあおるのは極めて不適切で危険だとの考えも示した。

泉川氏は、甲午戦争後の馬関条約（下関条約）で日本が台湾を植民地にした歴史に触れ、「50年も統治し、植民地支配した重い負の歴史がある。中国の人々にとって、日本政府が台湾問題に口を出すことは他の国の発言以上に重い意味を持つ」と指摘した。

1972年の中日共同声明で、日本は中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認し、台湾が中国の領土の不可分の一部であるとする中国政府の立場を十分理解、尊重し、ポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持すると約束した。

泉川氏は、この声明を考えれば台湾問題は中国の内政問題であり、日本による存立危機事態を理由とした中国の内政への武力介入は、中国から見れば侵略行為にほかならないと強調した。

「仮に武力衝突になれば日本国内でも深刻な影響が出る」。特に沖縄や南西諸島は自衛隊の配備が進み、米軍との訓練も行われており、衝突が起きれば戦場となると指摘。日本が「戦争に巻き込まれる」のではなく「自ら突っ込んでいく」ことになり、非常に危険との考えを示した。（記者/楊智翔、陳沢安）