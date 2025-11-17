ミセス大森元貴、“デート”報告に反響 お相手の写真を投稿し「素敵」「羨ましい」の声
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が17日、自身のXを更新。嵐の二宮和也との“デート”を報告し、反響を呼んでいる。
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴
大森は、クリスマスツリーをバックにダブルピースをした二宮の写真を添えて、「お仕事の話だったり デートだったり」とコメント。二宮も、大森の投稿を引用して、「とぅっとぅーきーとイルミデートで大横転」とつづった。
2人の投稿に、「にの君とイルミデートとな？？羨ましい」「最高のデート相手」「デートのお相手素敵」「幸せそうな笑顔だ」「イルミデート ラブラブですやん」「とぅっとぅーきー！呼び名が進化してる」などと多くのコメントが寄せられている。
