ºÇ½ªÆü¤â·Ú»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¾¾°æ¹¿Ìï

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£¶²ó£Ð£á£ù£Ð£á£ù¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï£±£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡¾¾°æ¹¿Ìï¡Ê£³£²¡á»°½Å¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£´ÏÈ¤Ç£´ÃåÇÔÂà¡£¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£¡Ö¥Ú¥é¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤Ë¾Æ¤­¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÈÍ¥½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÆü¤Þ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£

¡¡º£Àá¤ÏÆ±»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¡¦´ßËÜÍºµ®¤È¥Ú¥éÄ´À°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£´ßËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¾¾°æ¡Ë¹¿Ìï¤ÏÅØÎÏ²È¡£ËÍ¤è¤ê¥Ú¥é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þº£Àá¤ÏËÍ¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£

¡¡¤½¤Î¾¾°æ¤Ï¡Öº£Àá¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎµÜÅç¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ßËÜ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤Ê¤¤°ú¤­½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Ä¤Ù¤­¤â¤Î¤ÏÎÉ¤­ÀèÇÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ßËÜ¤Ë´¶¼Õ¤·¤­¤ê¤À¡£

¡ÖºÇ½ªÆü¤ÏËÍ¤¬ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤Ë¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤±¤ì¤ë¤¯¤é¤¤²Ô¤®¤¿¤¤¡£¾Æ¤­¤½¤Ð¤Ç¤â¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤È£ÖÃ¥¼è¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤­à¥ï¥±­á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£