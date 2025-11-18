¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛÄÚ¸ýÎµÌé¤¬£²ÃåÍ¥½Ð àÃÇÈ±á¸å¤Î°½Û´Ä¤«¤éÈÔ²ó¡ÖÄ´»Ò¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£¶²ó£Ð£á£ù£Ð£á£ù¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï£±£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥£±£±£Ò¡¢ÄÚ¸ýÎµÌé¡Ê£³£¶¡áÄ¹ºê¡Ë¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÀá´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö²Æº¢¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤éÄ´»Ò¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡¢º£²ó¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÍ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È±¤âÀÚ¤ê¡¢·Ú²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç£ÖÃ¥¼è¤ØÄ©¤à¡£