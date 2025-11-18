【11月18日 出荷開始】 「1/700 特30EX-2 日本海軍重巡洋艦 利根(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)」：6,600円 「1/700 特27EX-1 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)」：7,040円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 特30EX-2 日本海軍重巡洋艦 利根(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)」と「1/700 特27EX-1 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を11月18日に開始する。価格は「利根」が6,600円、「鈴谷」が7,040円。

両製品ともに、インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツが封入されている。

価格：6,600円

利根型1番艦「利根」のレイテ沖海戦時（昭和19年10月）の姿をモチーフにしており、前部マストに21号、22号電探、後部マストに13号電探と、多数の25ミリ単装機銃を配している。エッチングパーツは手すり、梯子、電探、クレーン、カタパルトなどを封入。

付属デカール

・軍艦旗等はサイズ3種を用意。実物の10巾、6巾、3巾の寸法を1/700スケールとした内容。

・艦載機の日の丸、味方識別帯（黄帯）など収録し、日の丸は大戦後期の白縁がないものも含む。

・マスト白線や艦尾の艦名表記（金色および軍艦色塗りつぶしの2種）を収録したデカール。

価格：7,040円

最上型3番艦「鈴谷」の昭和19年10月捷一号作戦時(レイテ沖海戦）をモチーフにしており、最上/三隈とは異なる艦体断面形状、開戦時より戦訓改造された機銃や電探を装備する姿を専用部品で用意。零式（三座）水上偵察機2機、零式水上観測機1機が封入されている。

デカールには、軍艦旗・国旗および艦載機の日の丸などマーキング類を収録。組立説明書は工作しながら艤装品名称や実物艦艇についての情報を知ることができるミニ解説が付いている。

パッケージボックスには組立後も箱を保存できるようミニボックスのペーパークラフトつき。エッチングパーツには梯子、手摺、クレーン、探照台、カタパルト、ボードダビット、空中線支柱、飛行機運搬軌条などが収録されている。

