【Amazon:ポケモン すやすやフレンド セール】 開催期間：11月18日0時～12月1日23時59分

Amazonにてタカラトミーアーツのぬいぐるみ「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス」2商品がセール価格で販売されている。期間は12月1日23時59分まで。

対象商品は「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ピカチュウ」と「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ゲンガー」の2商品。それぞれすやすやと眠っている姿が表現されている。

枕のように当てて寝そべったり、膝の上に置いてパソコンを使ったりと、ビッグサイズならではの使い心地となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ピカチュウ】【ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ゲンガー】

(C)2021 Pokemon.(C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.