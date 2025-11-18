【Amazonセール】タカラトミーアーツの「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス」2商品が特別価格で販売
【Amazon:ポケモン すやすやフレンド セール】 開催期間：11月18日0時～12月1日23時59分
Amazonにてタカラトミーアーツのぬいぐるみ「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス」2商品がセール価格で販売されている。期間は12月1日23時59分まで。
対象商品は「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ピカチュウ」と「ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ゲンガー」の2商品。それぞれすやすやと眠っている姿が表現されている。
枕のように当てて寝そべったり、膝の上に置いてパソコンを使ったりと、ビッグサイズならではの使い心地となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ピカチュウ】 【ポケモン すやすやフレンド おうちでリラックス ゲンガー】
(C)2021 Pokemon.(C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.