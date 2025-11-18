ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÂæÏÑÉð´ïÇäµÑ¤Ë¸·½Å¿½¤·Æþ¤ì¡¡Ãæ¹ñ¹ñËÉÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñËÉÉô¤ÎÄ¥¶Ç¹ä¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤®¤ç¤¦¤´¤¦¡ËÊóÆ»´±¤Ï17Æü¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÁí³ÛÌó3²¯3ÀéËü¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó155±ß¡Ë¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÂæÏÑÃÏ¶è¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ÈÃæÊÆ´Ö¤Î»°¤Ä¤Î¶¦Æ±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤ËÍðË½¤Ë´³¾Ä¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´Íø±×¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤ËÃø¤·¤¯¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ë¸·½Å¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£