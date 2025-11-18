煮ものは【短時間で濃い煮汁をまとわせればいい】ツヤ照り『豚バラと大根のべっこう煮』

煮ものを作るとき、「味をしみさせなきゃ」と思っていませんか？ 濃い煮汁をまとわせていただけば、〈味しみ〉じゃなくても充分おいしいんです。少ない煮汁で〈蒸し煮〉にすれば、あっというまに完成します。

『豚バラと大根のべっこう煮』は見るからにつややかな照りが食欲をそそります。みずみずしい大根と豚肉のうまみに、濃厚な甘辛い煮汁が好相性！

『豚バラと大根のべっこう煮』のレシピ

材料（2〜3人分）

豚バラ薄切り肉……8枚（約200g）

大根……14cm（約550g）

〈煮汁〉

だし汁（または水）……1カップ

砂糖……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ2

好みで万能ねぎの斜め切り……少々

作り方

(1) 材料の下ごしらえをする

大根は皮をむき、幅2cmの半月切りにする。直径22cmの耐熱皿に大根を並べ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で8〜10分加熱する。竹串を刺してみてすっと通ればOK。取り出し、ラップをはずしてさます。豚肉は端から幅2cmにくるくると折りたたみ、巻き終わりを押さえる。

(2) 豚肉を焼きつける

フライパンに1の豚肉を巻き終わりを下にして並べ入れ、中火にかける。かるく焼き色がつくまで2〜3分さわらずに焼き、巻き終わりをくっつけて、火を止める。

(3) 蒸し煮にして仕上げる

煮汁の材料と大根を加え、ふたを少しずらしてのせ、再び中火にかける。煮立ったら7〜8分蒸し煮にする（途中一度豚肉と大根の上下を返す）。ふたを取り、もう一度大根の上下を返し、火を強めて照りが出るまで煮汁を煮つめる。器に盛り、好みで万能ねぎを散らす。

火を通すのにとくに時間がかかる大根は、下ゆでをして。レンジ加熱でOK。水分が抜けたところに煮汁が入って、ふっくらとします。薄切り肉は巻くと、野菜と火の通りがそろい、うまみを閉じこめられます。

時間をかけてじっくり煮込まなくていい〈蒸し煮〉は、忙しい平日の味方！ ぜひ作ってみて。

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）