¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡Û´Ø¹ÀºÈ £Ä£ÒÀï£¶¹æÄú¤Ç£³Ãå¡Ä£²Ç¯Ï¢Â³£Ç£Ð½Ð¾ì¤Ø¾¡Éé¶î¤±
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê£³£±¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òÆÍ¤¡¢£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó¤Ç²¡¤¹´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢°®¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¾Àþ¤Ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÅª¤Ë¿å½à¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Èµ¡¤Î´¶¿¨¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡£±£·Æü¸½ºß¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£³£±°Ì¡££²Ç¯Ï¢Â³¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢º£Âç²ñ¤Ç¥ê¥º¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼¡Àá¤ÎÊ¡²¬£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£