天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが17日夜、初めての外国公式訪問先、ラオスに到着されました。首都ビエンチャンから中継です。

ビエンチャンの中心部にある愛子さまの宿泊先ホテルの前にいます。現地時間で17日午後9時半すぎ、気温は20度ほどです。ラオスはちょうど乾期に入っていて、心地いい風が吹くベストシーズンだということです。

愛子さまは、1時間半ほど前に、こちらのホテルに到着されました。長旅の疲れも見せず、総支配人の出迎えに、にこやかに応え、ラオスの伝統舞踊による歓迎を受けられました。

伝統衣装に身を包んだ女性たちの歓迎と幸せを祈る踊りのあと、愛子さまは出迎えた人々に会釈し、現地の人には手を合わせてラオス式の挨拶をされていました。

――愛子さまを迎える現地の雰囲気はどのようなものでしょうか？

私は17日午後にビエンチャンに入り、18日に愛子さまが訪問される寺院「タートルアン大塔」周辺を取材しました。まだ多くの人が知っているという訳ではありませんが、到着もすでにニュースで報じられています。また、ホテルの周辺は厳重な警備態勢が敷かれ、日本から重要なお客さまを迎えるという緊張感も伝わってきます。

18日は早くも公式行事が続き、訪問のハイライトとなります。

午前中、凱旋門や寺院を視察したあと、午後は国家主席への表敬訪問などに臨み、夜は晩さん会でお言葉を述べられる予定です。愛子さまは21日まで滞在されます。