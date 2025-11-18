【Amazon:DJI ドローンカメラ セール】 セール期間：11月18日0時～12月1日23時59分まで

AmazonにてDJIのドローンカメラがセール価格で販売されている。期間は12月1日23時59分まで。

対象商品は「DJI Neo」、「DJI Mini」シリーズがラインナップ。「DJI Neo」は手のひらサイズのドローンカメラで、18分のバッテリー寿命で20回の離着陸が可能。WiFiによる30mの映像伝送をアプリで操作できる。DJI Neo Motion Fly More コンボには、没入感あふれるモーションコントロールとFPV飛行がお好きな方のために、DJI RC Motion 3、DJI Goggles N3、バッテリー×3、双方向充電ハブなどが追加されている。

「DJI Mini」は重量は249g未満と軽量でハイキングやロードトリップ、ビーチなどの撮影が楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。