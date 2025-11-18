　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の5万320円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては3.91円安。出来高は6309枚となっている。

　TOPIX先物期近は3345ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50320　　　　　 +50　　　　6309
日経225mini 　　　　　　 50330　　　　　 +60　　　130817
TOPIX先物 　　　　　　　　3345　　　　　+2.5　　　　6888
JPX日経400先物　　　　　 30190　　　　　 +30　　　　 409
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+0　　　　 928
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース