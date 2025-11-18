日経225先物：18日0時＝50円高、5万320円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の5万320円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては3.91円安。出来高は6309枚となっている。
TOPIX先物期近は3345ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50320 +50 6309
日経225mini 50330 +60 130817
TOPIX先物 3345 +2.5 6888
JPX日経400先物 30190 +30 409
グロース指数先物 697 +0 928
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース