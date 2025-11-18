全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会が来年1月24日（日本時間25日）に開催されることが発表された。3年連続4度目のMVPに選出されたドジャースの大谷翔平投手（31）の2年ぶり3度目の英語スピーチなどに注目が集まりそうだ。

夕食会は、全米野球記者協会が選出した両リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など各賞の受賞者が毎年出席する恒例のイベントで今回で101回目を迎える。スター選手が招待されて集結し、ディナーをともにする「アワードディナー」、「野球版のオスカー（アカデミー賞）授賞式」とも呼ばれる伝統のオフの催しとなっている。今回はニューヨークを本拠地とするメッツの「1986年ワールドチャンピオン40周年記念イベント」も同時に行われるという。

大谷は新人王を獲得した翌年の19年、2度目のMVPに輝いて迎えた24年1月に出席して英語スピーチを披露した。3度目のMVPに輝いて迎えた25年1月は、本拠地ロサンゼルスを襲う山火事の影響で欠席し、チーム関係者、被災現場で闘う消防士らに対して謝意を表していた。

大谷と2年連続でア・リーグのMVPを獲得したヤンキースとのジャッジとは、エンゼルス時代のオールスター戦でア・リーグのチームメートになったことはあるが、両者出席となればグラウンド外での“共演”は初めて。その他にパイレーツのスキーンズ、タイガースのスクバルのサイ・ヤング賞コンビとの交流も注目を集めそうだ。