「コーデ暗くなりがち」な人へ！【ZARA】40・50代の差し色に♡「ボルドー色バッグ」

ブラックやグレーなどダークカラーのアイテムを選びがちな秋冬。ついつい日々のコーデが真っ暗になってしまうことも……。そんな秋冬コーデにさらっと取り入れやすそうなのが、差し色として使える【ZARA（ザラ）】の「ボルドー色バッグ」。深みがある上品な印象のボルドーなら、大人世代も挑戦しやすく、普段のコーデに合わせるだけで着こなしがガラッとおしゃれな雰囲気になりそう。ぜひチェックして取り入れてみて。

ジーンズコーデも華やぐバッグ

【ZARA】「メタリックハンドルミニバッグ」\6,590（税込）

深いブラウンのようなボルドーのミニバッグは、クラッチバッグのように持てるデザインでカジュアルからモードまで幅広く使いやすそう。ゴールドのハンドルがボルドーとマッチし、シンプルながらもさりげなく華やかさをプラス。ショルダーストラップはバッグと同色のものとゴールドのチェーンの2種がついており、シーンに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。いつものジーンズコーデも特別感のある着こなしに仕上がりそう。

今年らしいスタイリングに合わせたいワンハンドルバッグ

【ZARA】「マルチポケットシティバッグ」\6,290（税込）

ワンハンドルバッグは今季も注目の存在。フロントのマルチポケットがカジュアルな印象ながら、上品なボルドーカラーでどこか都会的な雰囲気が漂うアイテム。ストラップ部分はベルトで調節できるので、好みの長さやフィット感に合わせて変更可能。スリムなシルエットながら内ポケット付きで、大切な荷物をしっかりと収納できそう。薄色のジーンズはもちろん、今年らしいショート丈のボトムスと合わせて韓国っぽコーデにまとめるのもおすすめです。

シーンを選ばず使いやすいシンプルデザイン

【ZARA】「メタリックリング付きミニバケットバッグ」\5,990（税込）

さりげなくツヤのある素材に、濃いボルドーカラーで洗練された雰囲気のバケットバッグ。メタリックリングがアクセントになり、おしゃれでスタイリッシュな着こなしにぴったりです。底にかけてしっかりと広がるシルエットと上部のマグネットボタン留めで、荷物の収納や出し入れもしやすく使い勝手も良さそう。シンプルなデザインなので、カジュアルはもちろん通勤スタイルにも重宝する予感です。

カジュアルコーデを格上げする編み込みデザイン

【ZARA】「編み込みバッグ」\7,990（税込）

高級ブランドからも発売されている編み込みデザインのバッグは、コーデを一気に格上げしてくれそう。今年らしい横長のフォルムが目を引きます。ストラップはリストレットとクロスボディの2タイプで、おでかけのシーンに合わせてつけかえてみて。クラッチバッグのように手持ちすると、モードなスタイリングに。編み込みがカジュアルな印象なので、Tシャツやジーンズなどラフなアイテムとの着こなしにもマッチしそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

Writer：Momo.S