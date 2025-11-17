去年の能登半島地震による液状化の被害を受けた金沢市の粟崎地区。市は液状化を防ぐため地下水位を低下させる工事を、年明けにも着工する方針を示しました。



寄田 大地 記者：

「金沢市の粟崎地区です。こちらの地区では、いまだに液状化の被害がいたるところに見受けられます。そして、こちらの地区では川に向かって、地下に地下水位を下げるための排水管が設置される計画です」



建物と道路の段差や、ゆがんだ側溝のふた。





粟崎地区には、いまも液状化の爪痕が残ります。金沢市では、こうした地区の地盤を強化するため、工事方法の実証実験を行ってきました。金沢市が計画するのは、液状化の原因となる地下水位を低下させる方法です。

大野川に向かう道路の地下に、小さな穴の開いた排水管を設置。



地下水を吸収することで強制的に地下水位を下げて、地盤の強度を上げる計画です。



15日、金沢市が地域住民に対して開いた、実証実験の結果についての説明会。



市からは、地下水位を低下させた場合でも、地表面の沈下量は5mm以下と、「非常に少ない」ものであると説明されました。

また、傾斜についても「ほぼない」として、地盤への悪影響は「非常に小さい」としています。



また、工事期間についても、当初予定していた来年度からの着工を前倒しし、年明けから工事に取り掛かる方針を示しました。



金沢市・村山 卓 市長：

「地下水位低下工法が安全であるということも、ご理解いただけたのではと思っております。年明けからはなんとか、小学校近くのところの液状化対策工事から進められる、そのようなめどがついているところであります」



住民は：

「2年後くらいには、道路もきれいに直していただけるような話も聞かせていただいたので、安心したかなと思います」



金沢市では、上下水道の復旧や道路舗装を含め、2029年度の工事完了を目指すとしています。