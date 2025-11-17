SIMカードの配送や差し替え作業が不要に！HISモバイル 法人向けeSIM「音声通話プラン for Biz」「データ定額プラン for Biz」
HISモバイルは、法人向け格安SIMプラン「音声通話プラン for Biz」と「データ定額プラン for Biz」において、eSIMでの提供を2025年11月18日(火)より開始します。
eSIM導入により、SIMカードの配送や差し替え作業が不要となり、導入の手間と時間を大幅に削減できます。
提供開始を記念し、新規eSIM契約で初月基本料が無料になるキャンペーンや、先着50台限定で「iPhone SE3 64GB(中古Bランク)」の特価セールも実施されます。
HISモバイル 法人向けeSIM「音声通話プラン for Biz」「データ定額プラン for Biz」
eSIM提供開始日：2025年11月18日(火)
eSIMの導入により、本人確認後すぐに利用開始でき、急な社員の異動や増員にも柔軟に対応可能です。
また、物理SIMカードの管理が不要となり、紛失・破損による通信トラブルリスクが軽減します。
eSIM提供開始記念セール
eSIMの提供開始を記念し、先着50台限定のセールが実施されます。
実施期間：2025年11月18日(火)〜 ※対象商品無くなり次第終了
対象：「音声通話プラン for Biz」または「データ定額プラン for Biz」のeSIMを新規で申込みされた方
内容：「iPhone SE3 64GB(中古Bランク)」を27,500円(税込)で販売
新規eSIM契約 初月無料キャンペーン
eSIM対応の両プランを新規回線でお申込みいただいた場合、初月の月額基本料(通話料、SMS利用料除く)が無料となります。
音声通話プラン for Biz
docomo回線を利用した、月額280円(税込)から利用可能な業界最安級のスマホプランです。
電話代も30秒9円(税込)と大手キャリアの約半額で、月額500円(税込)からの電話かけ放題オプションも付けられます。
価格（データ容量）：100MB：280円(税込)1GB：550円(税込)3GB：770円(税込)7GB：990円(税込)10GB：1,340円(税込)20GB：2,090円(税込) ※6分かけ放題付30GB：2,970円(税込) ※6分かけ放題付
※かけ放題オプション：「6分かけ放題」＋月額500円(税込)、「完全かけ放題」＋1,480円(税込)
データ定額プラン for Biz
docomo回線を利用したデータ通信専用プランです。
価格（データ容量）：1GB：400円(税込)3GB：580円(税込)7GB：880円(税込)10GB：1,100円(税込)20GB：1,850円(税込)30GB：2,720円(税込)
※「データ定額プラン for Biz」のeSIMはSMS非対応です。
お得でスマートなモバイル通信環境を整えられる、HISモバイルの法人向けeSIMプラン。
HISモバイル 法人向けeSIM「音声通話プラン for Biz」「データ定額プラン for Biz」の紹介でした。
