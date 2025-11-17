百合オタクの死神もきゅんきゅんな“ミッション”系百合コメディ！『百合神さまの言うとおり！』第1巻発売
竹書房は、死神から与えられるミッションをクリアしながら距離を縮めていく、新感覚百合コメディ『百合神さまの言うとおり！』(著者：橘まなり)を2025年11月17日(月)に発売した。
【あらすじ】
元気いっぱいでとってもピュアなギャル・えりは、同じ学校の天然でちょっぴりあざとめなお嬢様・文美に恋をしていた。
そんなある日、えりは階段から落ちて命を落としてしまう……。
でも突然現れた死神からある条件付きで生き返らせてやると言われ、その内容は「好きな子と結ばれること」だった──！？
【見どころ】
みんなの人気者で明るいけど好きな子の前だと緊張してしまうギャルのえり、ハイスペックでなんでもできるけどちょっぴり天然なお嬢様のふみ、ピュアなふたりの恋を超強火な百合オタクのポレロがかき乱していきます！
急接近しても初心なふたりから目が離せません！
■オール描き下ろし購入特典
・ゲーマーズ：4Pブックレット
・メロンブックス：4Pブックレット
・まんが王：イラストカード
・COMIC ZIN：イラストカード
■『百合神さまの言うとおり！』
著者：橘まなり
発売日：2025年11月17日
判型・ページ数：B6・144ページ
定価：858円(税込)
