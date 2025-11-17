市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。

市川：

小野さん。金沢では朝は晴れていたのに、午後、急に雨が降りましたね。



小野：

はい。前線が通過したためです。このあと、次第に、冬型の気圧配置に向かいます。これが「天気のポイント」です。

小野：

冬型になるため、あす18日にかけて大気の状態が非常に不安定です。あす18日・あさって19日は、山地で雪の積もる所があるでしょう。





18日朝9時の 予想天気図です。

小野：

山地で積雪になる原因は、西高東低の冬型の気圧配置と、この時期としては強い寒気です。地上で雪になる目安の、3段階の色分けの中間の寒気が、能登半島の近くまで南下します。



あす18日までの雨と風の予想です。

小野：

あす18日にかけて、海からの冷たい風が続きます。昼12時にかけては石川県内全体に雨が広がります。午後も石川県内は雨が降りやすい…というのが、このコンピューターの予想です。気象台では18日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風などに注意するよう呼び掛けています。



気象台の週間予報です。

小野：

あす18日の"雨か雪"という表現は消えましたが、山地では雪の積もる所があるでしょう。18日の金沢の最高気温10度、そして、19日、20日の朝の最低気温4度は、ともに12月中旬頃の気温です。



市川：

あさって19日の朝は4度と冷え込みますから、初雪があるかもしれませんね。