決別旅行！「遅刻グセ」のひどい親友と最後の京都旅。意外にも楽しい時間が過ぎて…【ママリ】

親友と行く最後の旅行。友人はその空気には気づいてなくて…

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。時間やお金にルーズなことは、人間関係を悪化させてしまう原因になりやすいものではないでしょうか。その人の性格を分かり切っていて、それでも「問題なく付き合える」場合もありますが、ルーズさを受け入れてもらうことを当然と思っていると、迷惑をかけられている方は静かに「別離」を決意していることもあります。親しき中にも礼儀あり。友人や家族であっても、人同士のリスペクトは忘れたくないものです。

主人公の杉浦さほには、新井ふうかという中学のころからの友人がいます。同じ趣味をもつことから社会人になって2人で遊ぶ頻度が増えたさほとふうかですが、性格は真逆です。ふうかは約束の時間10分前には待ち合わせ場所に到着したいタイプで一方のふうかは遅刻の常習犯。





毎回のように大幅な遅刻をしてくるふうかにさほはとうとうブチ切れ。いつも何だかんだ許してくれていたさほに激怒されたことで、ふうかの遅刻グセは一時的に改善しました。「これで直ったなら友人関係は続けられる」と安堵していたさほでした、日が経つにつれ、ふうかの遅刻グセは元に戻ってきます。いい加減、そんなふうかに愛想を尽かしたさほは、京都で行われる友人の結婚式に一緒に参加した後は、ふうかと距離を置こうと心に決めました。そんな「別離のため」の京都旅行がいよいよ始まって…。

今回、京都に来る本来の目的であった「みゆきさんの結婚式」にも無事に参加でき、さほはホッとしているようです。遅刻グセの激しいふうかとの旅行に当初は不安と怒りもありましたが、やはり気心がしれた者同士、旅行の最中はとても楽しく過ごせていました。



さほさんは今回の旅行が生理期間とかぶってしまいましたが、鎮痛剤を飲むことで今のところは痛みも抑えられている様子。さほの生理痛について、ふうかも「重いんだよね」と理解しているので、気遣ってあげてほしいですね。



さほとふうかの関係がどうあれ、式を挙げた新郎新婦に何の影響もなく無事に式が執り行われたのは本当に良かったです。

