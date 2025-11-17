お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（３２）が１７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。人気企画「１人賛否」で、ＪＲ東日本の交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ」のマスコットキャラクター「Ｓｕｉｃａのペンギン」が、２０２６年度末に卒業すると発表された件に言及した。

粗品は、卒業をさみしがる意見を読み上げるなどして「ほんま残念やな。俺もそう思うわ」と悲しそうな表情。しかし「ただぁ！」と切り返し、「お前ら今まで生きてて１回でも『Ｓｕｉｃａのペンギンのグッズで部屋埋め尽くしたいなぁ』とか『Ｓｕｉｃａのペンギンの同人誌、見漁ろうかなぁ』とか、したことあんのか？」とひと睨み。

「ないよな？ その程度の距離感のくせにこんな時だけ残念がんなや！ ペンギンに失礼やろがえ！」と声を荒げた。

Ｓｕｉｃａは「キャラクターがかわいいから使うとかないねんから。競合があらへんがな。使わなしゃあないねんから」とし「いやいや、そらそんなペンギンに比重ないよ。今更ぎゃーぎゃー騒ぎやがって。解散する芸人が言う文句と一緒や」と嘆いた。

改めて「Ｓｕｉｃａのペンギン、大阪出身なんで、愛着ありません」とキッパリ言ったが「でもＩＣＯＣＡのカモノハシが引退するってなったら、俺もちょっと怒らしてもらうで？ それはそら、お前（卒業撤回を願う）署名するで」と手のひら返しで結んだ。