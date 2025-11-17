女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、後藤智香（３１）に格の違いを見せつけた。

１日の牛久大会で後藤から挑戦を表明された青野が難色を示したことにより、１７日の東京・後楽園ホール大会では２人のシングルマッチが決定。１３日の新宿大会前に行われた記者会見で後藤から「そんなに受けてくださらないと言うならば、当日後楽園ホールにいるお客さんに私が挑戦するのにふさわしいか、ふさわしくないか聞いてみましょう」と提案された青野は快諾。この日の観客の声援で王座戦が決定する形で行われることが決定した。

試合前に後藤が「皆さんの声を聞かせてください。このシングルマッチ、タイトルマッチにしてもいいでしょうか？」問い掛けるとまばらな拍手が起こり、青野は「こんなことでタイトルマッチを許したらこのベルトの価値も権威もなくすことになります。私は後藤智香と戦うけど、ベルトかけるつもりありません」と再び王座戦を拒否。ロッシー小川代表からもタイトルマッチへの変更を拒否されノンタイトルのシングルマッチで行われた。

後藤の言動に対し怒りに満ちた表情を浮かべた青野は序盤からフルスロットル。ラリアートからのハイキックを浴びせ後藤をねじ伏せた。

だが後藤からヒップアタックで場外に突き落とされると、場外でジャイアントスイングでぶん回されてしまいピンチに。ラリアート合戦も敗れると再びリング上でジャイアントスイングで１０回転され劣勢に追い込まれてしまった。

１２分過ぎ後藤から怒涛の攻めをくらった青野が、カウンターのハイキックをズバリ。最後はテキサスクローバー・ホールドでギブアップ勝ちを奪った。

試合後マイクを持った青野は「ゴチカ（後藤）どう？ このベルトに近づいた気がする？ 体を大きくしただけじゃ、体重増やしただけじゃ、そんなんじゃプロレスは勝てないんだよ！」言い放った。その上で「でも、智香がマリーゴールドを愛する気持ち、もっともっと盛り上げたいって焦ってる気持ちはめちゃくちゃ伝わったよ。だから、もっともっと鍛えて、その時が来たらベルトかけてやりましょう。待ってるから」と呼びかけた。

リングを後にする後藤を見送ると、前ユナイテッド・ナショナル王者の桜井麻衣がリングに登場。「未来さん、夏のリーグ戦で私たち引き分けたの覚えてますか？ 私の今の目標はその真紅のベルト（ワールド王座）を取ること。もちろん私の挑戦受けてくれますよね？」と挑戦を表明された。これに青野も「桜井、同い年で好敵手だと私は思っている。そして、あなたに返さなきゃいけない借りもある。もちろん、挑戦受けます」と快諾。来年１月３日の大田区総合体育館大会での王座戦が決定的になった。