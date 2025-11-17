ドル円のピボットは１５４．７５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:02現在）
ドル円
現値154.88 高値154.91 安値154.42
155.54 ハイブレイク
155.23 抵抗2
155.05 抵抗1
154.74 ピボット
154.56 支持1
154.25 支持2
154.07 ローブレイク
ユーロ円
現値179.56 高値179.72 安値179.26
180.23 ハイブレイク
179.97 抵抗2
179.77 抵抗1
179.51 ピボット
179.31 支持1
179.05 支持2
178.85 ローブレイク
ポンド円
現値204.04 高値204.25 安値203.14
205.59 ハイブレイク
204.92 抵抗2
204.48 抵抗1
203.81 ピボット
203.37 支持1
202.70 支持2
202.26 ローブレイク
