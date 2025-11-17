きょうの為替市場はドル高がやや優勢となる中、ドル円は再び１５５円台を試す動きが見られている。先週のリスク回避の雰囲気は一服する中、ドル円も買い戻しが出ているものの、引き続き上値に慎重な雰囲気も見られる。



米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影響や、ＦＲＢの利下げ期待の後退、そしてＡＩ関連株の高バリュエーションへの懸念などは続いている状況。



今週は延期されていた９月分の米雇用統計が２０日（木）に発表される。すでに発表になっている９月分のＡＤＰ雇用統計は、雇用者数が予想外の減少となり、米労働市場の冷え込みを示していた。



弱い内容も警戒されるが、米雇用統計とＡＤＰ雇用統計は必ずしも傾向が一致するわけではない。もっとも、米政府機関閉鎖前のデータでもあり、予想を上回っても、どの程度の反応を示すかは未知数。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５４．７０円と１５５円に観測されている。



17日（月）

154.70（4.0億ドル）

155.00（13.9億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

