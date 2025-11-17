竹書房は、『竹コミ！』で連載中の『貴女へささげるサディスティック』第1巻(漫画：ななつ藤)を2025年11月17日(月)に発売した、



【あらすじ】

教師の柴崎は生徒思いでみんなに慕われる人気者。

ある日、不登校の生徒・真園がイジメに遭っているのを見つけて、彼女を助けようと決心する。

真園の家を訪ねて話を聞く柴崎だったが、彼女から返ってきた言葉は想像とは全く違ったもので──？





【見どころ】

不登校の生徒・真園にはある特殊な性癖が。「私たちだけのヒミツですよ」と本当の顔を柴埼に開示する。そして実は柴埼にも、本人が自覚もしていなかった“ある才能”があって──



































■書店特典(購入特典詳細)

メロンブックス：アクリルスタンドフィギュア(有償特典)

メロンブックス：4Pブックレット

ゲーマーズ：4Pブックレット

COMIC ZIN：イラストカード

とらのあな：イラストカード

※オール描き下ろし





■『貴女へささげるサディスティック』

漫画：ななつ藤

発売日：2025年11月17日

判型・ページ数：B6・160ページ

定価：858円(税込)