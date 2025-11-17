背徳と悦楽の青春SMドラマ、開幕！『貴女へささげるサディスティック』第1巻発売
竹書房は、『竹コミ！』で連載中の『貴女へささげるサディスティック』第1巻(漫画：ななつ藤)を2025年11月17日(月)に発売した、
【あらすじ】
教師の柴崎は生徒思いでみんなに慕われる人気者。
ある日、不登校の生徒・真園がイジメに遭っているのを見つけて、彼女を助けようと決心する。
真園の家を訪ねて話を聞く柴崎だったが、彼女から返ってきた言葉は想像とは全く違ったもので──？
【見どころ】
不登校の生徒・真園にはある特殊な性癖が。「私たちだけのヒミツですよ」と本当の顔を柴埼に開示する。そして実は柴埼にも、本人が自覚もしていなかった“ある才能”があって──
■書店特典(購入特典詳細)
メロンブックス：アクリルスタンドフィギュア(有償特典)
メロンブックス：4Pブックレット
ゲーマーズ：4Pブックレット
COMIC ZIN：イラストカード
とらのあな：イラストカード
※オール描き下ろし
■『貴女へささげるサディスティック』
漫画：ななつ藤
発売日：2025年11月17日
判型・ページ数：B6・160ページ
定価：858円(税込)
