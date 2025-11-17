今年トレンドは『赤』なんです！【ユニクロ】コーデのポイントに♡「ファッション小物」

2025年秋冬に取り入れたいトレンドカラーの1つが「赤」。アクセントとして、帽子やバッグなどの小物で取り入れるのもおすすめです。【ユニクロ】なら、季節感が出るこっくりした赤や、コーディネートが華やぐ鮮やかな赤など、さまざまな赤のファッション小物が登場しています。いくつかピックアップしたので、ぜひ注目してみて。

たっぷり収納のラウンドショルダー

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

ころんとしたラウンドシルエットが可愛い、ナイロン素材のミニショルダーバッグ。アウターの上からでも着用しやすいバックル付きのショルダーストラップは、長さ調整も可能。ハンドバッグとして持つこともできます。ポケットが充実しているのに加え、公式HPによると「サイドのタックでマチがさらに広がり、約4Lという見た目以上の収納力」とのことで、荷物が多い日にも活躍してくれそう。

冬らしさがぐっと高まるチェック柄マフラー

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

吸湿発熱機能のあるヒートテック素材を使用した、フリンジ付きのマフラー。レッド × ブルーの冬らしいタータンチェック柄は見た目もあたたかで、コーディネートが華やかになりそう。「繊維の細いウールを使用しているので天然素材の風合いを楽しみながらも、チクチクしにくい」（公式HPより）素材感で、つけ心地の快適さにも期待できそうです。

2種類の赤から選べるニット帽

【ユニクロ】「カシミヤニットビーニー」\3,990（税込）

やわらかなカシミヤ素材で作られた、ジェンダーレスのニット帽。赤系の色は、バーガンディのような深みのある赤と、鮮やかな赤の2種類を展開しています。折り返し部分の編地が目を引き、着こなしにカジュアルさをプラス。「毛玉を抑える特殊な加工により、手洗いができるようにアップデート」（公式HPより）されており、きれいな見た目を保ちながら簡単にケアできそうなのもポイントです。

スマホ操作もOKのやわらかミトン

【ユニクロ】「ヒートテックライニングミトンスフレヤーン」\1,990（税込）

ヒートテックのフリースを肌面に使用した、あたたかなミトン。チクチクしにくい、しっとりやわらかな素材でストレスフリーに着用できそうです。フラップを外せばすべての指を出せるので、スマホを操作したいときにも便利。「リブカフは長めで手首まわりをアレンジできるデザイン」と公式HPに説明があり、その日のアウターに合わせて調整しながら使えそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W