日本vsボリビア 試合前日の森保一監督会見要旨
18日のキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦する日本代表の森保一監督が17日、試合会場の国立競技場で公式会見を行った。
以下、森保一監督の会見要旨
●森保一監督
「明日のボリビア戦もホームである日本で、国立競技場で試合をさせていただくのでまずは勝ってサポーターの皆さん、応援してくださっているすべての方々に喜んでいただける結果を、勝利をお届けできるように今日の準備、明日の試合もベストを尽くして戦いたい。明日の試合のボリビア戦もW杯に向けて我々が細部の積み上げをしていけるように、勝利はもちろん目指すが、チームの積み上げになることをチャレンジできるように戦いたい」
―先発メンバーの考え方は。もしガーナ戦から変えるとしたら、W杯を想定しているのか、新戦力や新しい組み合わせを試すのか、その目的は。
「全体的な先発起用だが、まだ最後のトレーニングを終えていないので確定ではないが、ガーナ戦からはいくつかのポジションを変更したいと思っている。目的としてはW杯に向けてよりチームの底上げをしていけるように戦術的な部分、グループの関わり方等を含めてW杯に向けてチーム力を上げていけるように考えている」
―ボリビア戦で100試合を迎えるにあたっての思いは。
「代表の監督として100試合ということで改めて幸せなサッカー人生を送らせてもらっているという思いと、多くの方々に支援、応援していただいてやってきたので、応援してくださった皆さん、いつも支えてくださっている方々に感謝したい。私自身は数字にこだわってこの役割、ポストにつかせていただいているかというとそうではない。ただ100試合は日本のA代表でやられている方はいないので、本当にありがたい思いでいる。私自身は何か数字の目標できているというよりも、長期のビジョンというところで川淵(三郎)さんが宣言された2050年までに日本がW杯で優勝するという大きな目標の中、私自身はどんな立場でも、サッカーに携わっている人間として何ができるか、日本のサッカー界に何ができるかを考えて、かつ目の前のことに全力を尽くすことでやってきて今がある。これからも一日一日、1試合1試合に向けて全力疾走して前進していきたい。全く違う話だが、ここにおられるメディアの皆さんも、これまでも日本サッカーに貢献してくださった多くのサッカーファミリー、関係者の皆さんも日本サッカーの発展に貢献してくださっていると思うし、先人の皆さんには改めて感謝申し上げたい。というのも今日連絡を受けたが、ここにおられる皆さんはすでにご存知だと思うが、サッカージャーナリストの六川亨さんが今朝、闘病の末にお亡くなりになったということをお聞きした。亨さんが最後に言われた言葉が……(涙ながらに)『ガーナ戦に勝って良かったな』ということを最後に言ってくださったと聞いている。亨さんには批判的なこともたくさん頂いたが、サッカーファミリーとして日本サッカーの発展に大きく貢献していただき、感謝の思いでいっぱい。亨さんのご逝去をいたみ、ご冥福をお祈りしたい。この活動に入ってからは、今の私がある大きな大きな存在だった高校の恩師である下田(規貴)先生が亡くなったり、同級生が亡くなったり、多くの大切な方が亡くなって悲しい思いをしてきたので、明日のボリビア戦も勝って、また日本のサッカーの発展と、W杯優勝に向けての挑戦を楽しみに喜んでいただければと思うし、これからも天国におられる方々にサッカーを楽しんでいただけるようにベストを尽くしたい」
―今回のメンバーに入っていないが、冨安健洋について質問したい。クラブに所属できない状況が続いているが、彼はまだW杯メンバーの候補に考えているか。あまり会えないと思っているか。
「シンプルに答えると、彼は間に合うと思っているし、彼のコンディションさえ良ければ日本代表が北中米W杯で優勝するチャレンジをする戦力の候補だと思っている。彼のリハビリの状況も常にやり取りして見ているし、彼がどの程度上がってくるかはわからないが、しっかりプレーし、彼がパフォーマンスを発揮してくれることを確認できればメンバーとして考えていきたいと思っている」
―豊田スタジアムでの試合は記者会見の時間が異なっていたが、どのような理由だったのか。前回の10月の活動で釜本邦茂氏の追悼セレモニーをしていたが、今後もこのような取り組みを続けていくか。
「釜本さんの追悼をJFAが主催でするのはとても良いことだと思っている。これまでもそういったことはどれだけの規模かはあると思うが、やってきていたと思うし、日本サッカーの発展に多くの方に貢献してきたと思うが、人を選ぶわけではないでしょうが、貢献してきた方々への追悼はこれからも続けていただければと思う。JFAも歴史に鑑みて日本サッカーの発展に尽力をしてくださった方々にはリスペクトの気持ちを随時伝えると思う。会見に関しては前回は記者会見の後にミーティングをしていた。今回は移動時間が短かったのですでにミーティングを終わらせてスタジアムに来たため時間軸が変わっている」
―高校時代の恩師が亡くなったことはガーナ戦前にも知っていたと思うが、あらためて監督として代表活動に向き合うことへの思いは。
「高校時代を振り返った時、本当にダメダメ人間で、何をやっても半人前な人間だった。そこで学校生活を続けてくださって、サッカーからも離れようとした時にも温かく見守ってくださって、サッカーを続けさせていただいたというご恩は一生忘れない。繋げていただいたご恩返しとして、本人にはこれから直接できることはなかなかないが、本人も日本サッカーの発展をすごく望んでいたと思うし、私自身が自分の立場から、自分ができる限りのことを日本サッカーの発展に尽くしていきたいと思っている。また時代は違うと言えばそれまでかもしれないが、たくさんのやんちゃなことをしているなか、温かく見守ってもらったというところがあるので、私自身もこれから選手であったりいろんな方々の付き合いの中で、これまでも自分がしてきていただいたように個々の個性を尊重していくことであったり、失敗したことをもちろん指摘はしつつも、また再チャレンジするところなど、私ができる限りの自分がしていただいたことを選手たちにしてあげたいと思っている。ミスを恐れずにチャレンジできる環境を私自身、作っていただいたので、選手であったり、スタッフであったりにそういった環境づくりをしてあげたいと思っている」
―100試合を臨むにあたってすでに68勝を挙げており、非常に高い勝率だが、そのことへの受け止めは。
「全ての試合で勝利を目指して戦っている。その中で68勝という勝率に関しては対戦相手がどうだったかなど、いろんな捉え方はあると思う。ただこうやってまだまだ勝っておきたかった欲はあるが、たくさん勝たせてもらい、負けた試合も引き分けた試合も含めて全てが充実した時間、試合をさせてもらっているので選手やスタッフに感謝したい。これからも一戦一戦、勝利を目指して戦うところは明日のボリビア戦もそうだし、3月の代表戦、W杯に向けても勝つために最大の準備をして試合に全力を尽くしたい。同時に勝利を目指して戦うことは絶対的にこだわっていかないといけないが、選手を試していくことであったり、いろんな日本サッカーの戦術の幅を広げていくところは勝てなかったとしてもチャレンジすべきところは勇気を出して恐れずにチャレンジし、日本のサッカーの発展に貢献したいと思っている」
―いつも最高で最善の準備をと話しており、100試合にわたって続けてきた形となるが、積み重ねてきたものへの手応えは。
「手応えや完成度で特に感じていることはないが、選手もスタッフも最善の準備をするというところや、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くというところは、私自身のボキャブラリーが少ないこともあるが、同じことを言い続けているところは耳が痛いと思っている選手もいるのではないかと思う。これからも変えてはいけないベースの部分と、時の流れ、時代の流れに合わせてサッカーも変わっていくと思うので、変えていかないといけない部分はしっかりアップデートし、選手が思い切って力を発揮できるように、チーム力を発揮できるように最大限トライしたい」
―100試合目を控えているということで、そのうち70試合26ゴールを記録している南野拓実選手は試合数、ゴール数ともに最多となっている。あらためて彼に対する思いは。
「まずはシンプルに言うと、拓実は日本人の強みを発揮してくれて、かつ試合を決めてくれるようなプレーを示してくれていると思う。献身的に攻守にわたって、チームの戦いに貢献してくれている。日本が世界に誇れるいくつかのポイントの中で、一つ切り替え速く攻撃から守備に、守備から攻撃にというところで素早く次のプレーに移行してくれるところがあるが、間違いなく彼自身がやっていることとして、日本チームのベースとして大切にしていかないといけない部分を表現してくれていると思う。またゴールがなければ、なかなか試合に勝てない中、彼が貴重なゴールをたくさん挙げてくれているおかげで、チームが自信を持ってさらに高みに向けて、チャレンジするという気持ちになれているという部分は彼の貢献が大きいと思う。これからもまだまだゴールをたくさん奪うというところ、攻守にわたってチームで自分の力を発揮する部分を、プレーをもって伝えていってもらいたい」
(取材・文 竹内達也)
