¿ä¤·¤È°ì½ï¤Î²µ½÷¥²¡¼Å¾À¸Êª¸ì¡¢Æ²¡¹´°·ë¡ªC¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹Ë½·¯¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡ÙÂè3´¬È¯Çä
KADOKAWA¤Ï¡¢FLOS COMIC¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹Ë½·¯¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É3 ¡Á²µ½÷¥²¡¼À¤³¦¤ÇÁ°À¤¤Î¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Èº§Ìó!? ¤â¤¦¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù(Ãø¡§ÊõÇµ¤¢¤¤¤é¤ó¤É)¤ò2025Ç¯11·î17Æü(·î)¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥«¥É¥³¥ß¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡¢ÊõÇµ¤¢¤¤¤é¤ó¤É¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÃ±¹ÔËÜÂè3´¬¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷»Ò¤ÎµÆÌ¾Èþ¶õ(30)¡¢¤½¤·¤ÆË½·¯¹Ä»Ò¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿Èþ¶õ¤ÎºÇ¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ì¯Ï¡»û¥¨¥ë(18)¤Ïº§Ìó¼ÔÆ±»Î¡£±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤·¤ÆÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯ÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
ºÇ½ªÂè3´¬¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ÌÇË´¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èþ¶õ¤Ï²µ½÷¥²¡¼¥à¡Ö¼·¿§¤Î·î¡×¤Î¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤¿¤Á¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¼ê»Ï¤á¤Ë¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤ÎÉÕ¤¿Í¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÁÄ¹ñ¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸Î¶¿¤ÏËÜÍè¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÀßÄê¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë±É¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä!?¥¨¥ë¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ý¥é¤Ê¤Ê¡×¤ÎÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÂÈÝ¡¢¼Ù¿ÀÉü³è¤òÌÜÏÀ¤à¶µÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤Ï»³ÀÑ¤ß¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤òÄÏ¤á¤ë¤Î¤«¡¢ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ÎºÇ½ª´¬¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹Ä»Ò¤¿¤Á¤ÎÉÔºß¤òÁÀ¤¤¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤³¤ÈÈþ¶õ¤Ë°Å»¦¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«µçÃÏ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èþ¶õ¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦¼Ô¤¿¤Á¨¡¨¡¼Ù¿À¥»¥¤¥é¥¹¤ÎÉü³è¤òÌÜÏÀ¤à¡Ö¶µÃÄ¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÏÌÇË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶µÃÄ¤Î´ë¤ß¤òË½¤¯¤Ë¤Ï¡¢²µ½÷¥²¡¼¥à¡Ö¼·¿§¤Î·î¡×ËÜÍè¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂ§¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤Ù¤¯¡¢Èþ¶õ¤È¥¨¥ë¤Ï¥½¥Õ¥£¥¢¤ÎÁÄ¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê¡ÈºÆ²ñ¡É¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä!!?
¢£¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹Ë½·¯¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É3 ¡Á²µ½÷¥²¡¼À¤³¦¤ÇÁ°À¤¤Î¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Èº§Ìó!? ¤â¤¦¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÊõÇµ¤¢¤¤¤é¤ó¤É
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î17Æü(·î)
Äê²Á¡§792±ß(ËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ)
È½·¿¡§B6È½
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§192¥Ú¡¼¥¸
ËÜ½ñ¤Ï¥«¥É¥³¥ß¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡¢ÊõÇµ¤¢¤¤¤é¤ó¤É¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÃ±¹ÔËÜÂè3´¬¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷»Ò¤ÎµÆÌ¾Èþ¶õ(30)¡¢¤½¤·¤ÆË½·¯¹Ä»Ò¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿Èþ¶õ¤ÎºÇ¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ì¯Ï¡»û¥¨¥ë(18)¤Ïº§Ìó¼ÔÆ±»Î¡£±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤·¤ÆÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯ÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹Ä»Ò¤¿¤Á¤ÎÉÔºß¤òÁÀ¤¤¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤³¤ÈÈþ¶õ¤Ë°Å»¦¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«µçÃÏ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èþ¶õ¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦¼Ô¤¿¤Á¨¡¨¡¼Ù¿À¥»¥¤¥é¥¹¤ÎÉü³è¤òÌÜÏÀ¤à¡Ö¶µÃÄ¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÏÌÇË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶µÃÄ¤Î´ë¤ß¤òË½¤¯¤Ë¤Ï¡¢²µ½÷¥²¡¼¥à¡Ö¼·¿§¤Î·î¡×ËÜÍè¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂ§¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤Ù¤¯¡¢Èþ¶õ¤È¥¨¥ë¤Ï¥½¥Õ¥£¥¢¤ÎÁÄ¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê¡ÈºÆ²ñ¡É¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä!!?
¢£¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹Ë½·¯¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É3 ¡Á²µ½÷¥²¡¼À¤³¦¤ÇÁ°À¤¤Î¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Èº§Ìó!? ¤â¤¦¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÊõÇµ¤¢¤¤¤é¤ó¤É
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î17Æü(·î)
Äê²Á¡§792±ß(ËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ)
È½·¿¡§B6È½
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§192¥Ú¡¼¥¸