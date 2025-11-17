ジダン氏が現場復帰か…北中米W杯後にフランス代表監督就任が確実視と報道「以前から計画されていた」
元フランス代表のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン氏が、26年北中米W杯後に同国代表の監督に就任することが確実視されているようだ。スペイン『アス』が伝えた。
1972年6月23日生まれのジダン氏は、98年に母国で開催されたW杯制覇に大きく貢献するなど、フランス代表として108試合31得点を記録。現役引退後、15-16シーズン途中からレアル・マドリーを率いると、欧州CL3連覇に導くなど多くのタイトルをクラブにもたらした。一度は退任し、18-19シーズンに再びR・マドリー監督に就任したが、20-21シーズン終了後に職を離れると、その後は監督業には就いていない。
しかし、『アス』によると、ジダン氏は新たな役職に就くことで合意しており、それがフランス代表指揮官だという。
現任のディディエ・デシャン監督は今年1月に26年北中米W杯後に退任する意向を表明。「2026年には終わるだろう。フランスを最高レベルで維持するという変わらぬ願望と情熱を持ち、自分の役割を全うしてきた。しかし、26年は退くのに非常に良い時期だと思う」と語っていた。
そして、後任の予定と噂されているのが、「以前から就任が計画されていた」というジダン氏。これまでも多くのオファーが届けられていたがすべてを断り、フランス代表監督に就任する適切なタイミングを待っていたようだ。
