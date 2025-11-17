「厚手の服苦手」でも大丈夫！【しまむら】サラッと着られる！「主役級セーター」

温かさが求められる秋冬コーデ。ですが厚手のセーターは重く感じたり、着膨れが気になったり……。そんな、厚手の服に苦手意識のある人におすすめのアイテムを【しまむら】で発見！ サラッと軽やかに着られそうな薄手なのに、1枚で着映える存在感も魅力。今回は、セーターをリアルバイしたインフルエンサー@miu___wearさんの着こなしとあわせてご紹介します。着回しのヒントもあわせてチェックしてみて。

リラクシーなのに品よく決まる優秀セーター

【しまむら】「CHO*キュウシンガラPO」\1,969（税込）

今回注目したセーターは、厚手ニットが苦手な人でも軽やかに着られそうな一着。@miu___wearさんが「一枚で主役になれる」と紹介しているように、パッと映えるブラウンのノルディック柄も魅力のアイテムです。シンプルなボトムスに合わせるだけでも華やかさをプラスでき、同系色や淡色コーデでまとめても今季らしいトレンド感のある着こなしになりそう。程よくリラクシーなサイズ感で、Iラインのナロースカートとも好相性です。

きれいめボトムスを合わせた抜け感バランス

@miu___wearさん自身も「厚手ニット苦手だから、こういう薄手のニットが好き」とのこと。ゆったりとしたワイドパンツにセーターを合わせ、リラックス感のある着こなしを紹介しています。薄手の素材感だからこそ、タックインしてもすっきりきれいにまとまるのがポイント。ブラックのパンツで全体を程よく引き締め、ウエストマークを加えてラフになりすぎないきちんと感をプラスしています。

ブラウンを意識したスタイリングで旬顔に

ゆるめのシルエットでも、色のトーンをそろえることで統一感が生まれ、自然と落ち着いた雰囲気に仕上がりそう。ブラウンは今季注目のカラー。取り入れるだけでトレンド感のあるスタイルにアップデートできそうです。シンプルなワンツーながらオシャレ見えも十分なので、ちょっとした外出やカフェシーンにもぴったり。気負わず取り入れられるのも嬉しいアイテムです。

フェミニンなボトムスにも自然にマッチ

マーメイドシルエットのスカートを合わせて、お出かけにもぴったりな上品カジュアルに。女性らしい曲線を引き立てつつ、程よくリラックスした着こなしが完成しています。@miu___wearさんが「キャップ合わせも可愛い」とコメントしているように、フェミニンとスポーティをミックスしたスタイルに寄せるのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S