女子プロレス「マリーゴールド」のツインスター王者・ＣＨＩＡＫＩ＆松井珠紗が１７日、ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者のビクトリア弓月＆山岡聖怜を撃破し、初防衛に成功した。

先月２６日の両国大会で同王座を獲得した極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩと松井は、この日のＶ１戦（東京・後楽園ホール）で２０２３年１１月デビューの弓月＆今年１月にデビューした聖怜のルーキータッグを迎え撃った。

敵軍に奇襲攻撃を浴びせられた王者組だったが、得意の場外戦に持ち込み大暴れ。その後もＤＲの仲間と悪の連係を繰り出し、挑戦者組を追い込んでいった。終盤、若さあふれるルーキータッグの勢いに押される場面もあったが、ＣＨＩＡＫＩのチョークスラムを浴びせた弓月に最後は松井がＭＫＤを決め、３カウントを奪った。

ＵＮ王者から直接勝利をもぎ取った松井は「私はこれでいいっちゃいいけど、弓月的にはこれで終われないよね？」と語りかけ、弓月のベルトを奪って挑戦を表明。これに弓月から「お前がそのベルトに触るんじゃねえ。お前の言う通り、私もこのまま負けたままじゃ終われねえよ。だから、今度１２月６日の札幌大会、そこでこのユナイテッドのベルトかけてやりましょう」と快諾され王座戦が決定的になった。

最後はＣＨＩＡＫＩが「弓月、聖怜、もうこれ以上成長しないでください！ お疲れー」と言い残し、リングを後にした。