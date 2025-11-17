スマホを持たない小学生が「貧乏」と言われ仲間外れに。「ねぇ、みんなは──」親の『冷静な対応』で解決
子どもにいつからスマホを持たせるべきか考えたことはありますか？
筆者の友人は、キッズスマホを小学生になったときに子どもに持たせていました。
しかし、小学3年生になったときにビックリする言葉が子どもの口から出てきたのです。
ある日、小学生の娘から聞かれたこと
我が子のこととなると感情的になりそうなものですが、穏やかに話されていて「すごいなあ」と感動しました。
しかし、今は「スマホの所有」が、からかいの対象になるのですね……。
自分自身が子どもの頃とのギャップを感じました。
【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2025年9月】
