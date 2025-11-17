スマホを持たない小学生が「貧乏」と言われ仲間外れに。「ねぇ、みんなは──」親の『冷静な対応』で解決

子どもにいつからスマホを持たせるべきか考えたことはありますか？

筆者の友人は、キッズスマホを小学生になったときに子どもに持たせていました。

しかし、小学3年生になったときにビックリする言葉が子どもの口から出てきたのです。

ある日、小学生の娘から聞かれたこと

我が子のこととなると感情的になりそうなものですが、穏やかに話されていて「すごいなあ」と感動しました。

しかし、今は「スマホの所有」が、からかいの対象になるのですね……。

自分自身が子どもの頃とのギャップを感じました。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子供を養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。