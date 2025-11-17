アンソニー・ジョシュアと対戦

ボクシングの元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）が12月19日（日本時間12月20日）、お騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）と米フロリダ州マイアミで同級8回戦を行う。日本時間17日、興行を配信する米動画配信大手の「Netflix」が発表。米スポーツ専門局「ESPN」は、エキシビションではなく公式戦として行われると報じている。

ポールは当初、今月14日にWBA世界ライト級王者ガーボンタ・デービス（米国）とエキシビションで対戦するはずだった。しかし、元交際相手がデービスを暴行などで訴える民事訴訟を起こしたため、試合はキャンセルとなっていた。同局によると、ジョシュアとの一戦はエキシビションではなく、公式戦として行われるという。

記事ではジョシュアの声明を紹介。「ジェイクだろうと誰だろうと、この仕事を受ける。容赦しない」「好むと好まざるとにかかわらず、俺は巨大な数字を叩き出し、ビッグファイトをし、クールに、冷静沈着にすべての記録を破るためにここにいる」と語った。

一方のポールは声明で「これはAIシミュレーションではない」「アンソニー・ジョシュアに勝てば、すべての疑いは消え、誰も俺が世界タイトルに挑戦する機会を否定できなくなる」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）