「服買ってない」→【無印良品】がおすすめ！ 大人コーデに合う「優秀トップス」
冬服を買い足したいけれど、どんな洋服を買えばいい？ おしゃれが苦手な大人女性は、シンプルで着まわしやすいものを選んでみて。そこで今回紹介するのは【無印良品】のワッフルTとセーターです。価格も手に取りやすく、パンツにもスカートにも合わせやすそうです。
こなれ感あるメンズのワッフルTシャツ
【無印良品】「紳士 UVカット乾きやすいワッフルクルーネック長袖Tシャツ」\2,990（税込）
メンズアイテムらしいゆるっとしたシルエットでこなれ見えしつつ、体型カバーも期待できるTシャツ。公式サイトによると「程よい厚みで軽量感のあるワッフル生地を使用し、着心地よく仕上げました」とのこと。1枚でサマ見えが狙えます。かっちりとしたセンタープレス入りのパンツと合わせれば、大人カジュアルな着こなしに。
オフィスにも◎ 上品に着られるハイネックセーター
【無印良品】「婦人 洗えるウールハイゲージハイネックセーター」\2,990（税込）
上品な雰囲気を醸し出すハイネックのセーター。メリノウールを使用したハイゲージ編みが上品で、大人コーデにぴったりです。今季のトレンドカラーである赤やモノトーンカラーなど全7色をラインナップ。ニット素材ながら自宅の洗濯機で洗えて、お手入れ楽ちんなのも嬉しいポイントです。あらゆるシルエットのパンツやスカートと好相性。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M