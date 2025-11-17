ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地に色鮮やかな初冬の景色 中国各地に色鮮やかな初冬の景色 中国各地に色鮮やかな初冬の景色 2025年11月17日 22時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、湖北省宜昌市秭帰（しき）県の西陵峡を航行する船。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／王罡） 【新華社北京11月17日】初冬を迎えた中国各地で、色鮮やかな景色が人々を引き付けている。１６日、空から見た江蘇省揚州市の朴園風景区。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）１５日、江西省徳興市の大茅山風景区で撮影を楽しむ観光客。（徳興＝新華社配信／卓忠偉）１５日、浙江省温州市永嘉県を散策する観光客。（温州＝新華社配信／蔡𥶡元）１６日、山西省運城市平陸県の黄河湿地で羽を休めるオオハクチョウ。（運城＝新華社配信／権永軍）１６日、湖北省宜昌市秭帰県の西陵峡を航行する船。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／雷勇）１５日、四川省アバ・チベット族チャン族自治州紅原県の道路。（ドローンから、紅原＝新華社配信／米林）１６日、江蘇省南京市の明孝陵風景区で、燕雀湖畔を散策する観光客。（南京＝新華社配信／蘇陽）１６日、空から見た江蘇省淮安市の古淮河文化生態風景区。（ドローンから、淮安＝新華社配信／張建）１５日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、湖北省宜昌市秭帰県の西陵峡を航行する船。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／王輝富）１６日、江蘇省揚州市江都区の「南水北調」プロジェクト東ルートに広がる緑の回廊。（ドローンから、揚州＝新華社配信／任飛）１５日、江蘇省興化市の里下河国家湿地公園を散策する観光客。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）１６日、江蘇省南京市の明孝陵風景区を散策する観光客。（南京＝新華社配信／楊素平） リンクをコピーする みんなの感想は？